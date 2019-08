Boxe femminile | Europei Elite 2019 | Camilla Fadda ai quarti nei 51kg | Francesca

Boxe femminile - 16 azzurre convocate per il Training Camp Elite di Assisi. Presenti Assunta Canfora ed Irma Testa : Diffuse le convocazioni per il prossimo Training Camp Elite della Nazionale italiana di Boxe al femminile che si svolgerà da lunedì 5 agosto a martedì 13 agosto ad Assisi. Il punto di riferimento della squadra azzurra sarà sempre Assunta Canfora (69 kg), medaglia d’argento agli Europei di Minsk, ma saranno Presenti anche Irma Testa (57 kg) e Alessia Mesiano (57 kg), entrambe reduci dall’esperienza in Bielorussia. Saranno in totale ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : skeet e inseguimento femminile d’oro! Argento per l’inseguimento maschile e Fidanza. Finale per Canfora nella Boxe! Bronzo per Fiori - Serra e Cappai : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi – Gli italiani in gara oggi – Il medagliere degli European Games 20.40 BOXE – nella categoria -64 kg verdetto unanime in favore del transalpino Sofiane Ouhima, che batte 5-0 il britannico Luke McCormack. 20.38 CICLISMO SU PISTA – Scappa via a quota 35 Volikakis, Bertazzo sempre quarto a 13, ma il Bronzo dista 12 punti. 20.34 CICLISMO SU PISTA – ...