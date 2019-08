5 cose che forse non sapete su Cuore e batticuore

Chiara Ferragni attaccata sul web : "Condividi troppe cose". E lei : "Lo farei anche con un solo follower" - : Serena Granato Chiara Ferragni condivide con i followers una foto, che la ritrae insieme a Fedez nella camera in cui due anni fa la coppia annunciava di aspettare un figlio La regina italiana dei social è tornata al centro del gossip, dopo aver annunciato l'immente uscita del film sulla sua vita dal titolo Unposted. Questa volta, Chiara Ferragni fa parlare di sé per aver condiviso sul suo account Instagram una foto-ricordo, che la ...

Che meraviglia - gli elefanti sanno cose che ancora l'uomo non sa : Sarebbe utile sapere quanta pasta c’è nel piatto soltanto annusandolo? Okay, non sarebbe così utile, ma non lo è soltanto perché ci siamo adattati, e perché attraverso l’evoluzione siamo arrivati ad avere a disposizione le tecnologie che quantificano al posto dei nostri sensi da homo sapiens. Per gl

L’Amazzonia brucia anche per colpa nostra. Partiamo da noi per cambiare le cose : L’Amazzonia brucia, e noi la guardiamo bruciare. Mettiamo faccine che piangono su Facebook e ci puliamo la bocca dall’ennesimo hamburger. Non ci rendiamo conto che L’Amazzonia brucia anche per colpa nostra. La carne è uno dei principali prodotti di esportazione dal Brasile, e l’Italia è uno dei principali importatori (30mila tonnellate all’anno – soprattutto per carni lavorate di bassa qualità). Noi italiani mangiamo circa 80 ...

Paolo Limiti/ Fabrizio Frizzi : 'Mi ha fatto fare cose che nessuno mi avrebbe fatto fare' : Paolo Limiti, Una serata bella per te, Mogol!: un grande personaggio televisivo che ha lasciato tutti senza parole quando è venuto a mancare.

MotoGp – Che stoccata di Valentino Rossi alla Yamaha : “sta iniziando a lavorare su cose intelligenti” : Valentino Rossi sincero nel post qualifiche del Gp della Gran Bretagna: che stoccata alla Yamaha da Silverstone E’ un sabato felice e soddisfacente quello di oggi a Silverstone per Valentino Rossi: dopo un weekend in pista positivo il Dottore è riuscito a chiudere al secondo posto le qualifiche del Gp della Gran Bretagna, partendo domani in gara alle spalle solo di Marc Marquez e davanti a Jack Miller. AFP/LaPresse Al termine delle ...

Governo - ecco le 12 cose che vanno fatte ora. E i protagonisti possiamo essere noi : Un nuovo Governo deve con urgenza: 1. Varare un piano a 15 anni per formare una nuova generazione di cittadini (quelli che ora hanno cinque anni e tra 15 anni voteranno). Una rivoluzione immediata della scuola con fondi, selezione professori, programmi scritti da una commissione di professori, artisti, filosofi, ingegneri, con l’obiettivo di rifondare le basi civili, morali, psicologiche della nostra società. 2. Varare un enorme progetto di ...

Si prepara la scritta sulla lapide da vivo perché vuole far sapere a tutti alcune cose della sua vita : Un uomo di 83 anni , di Padova in perfetta salute, ha deciso di preparare già tutto per il suo funerale relativamente alla lapide. Così ha acquistato il loculo e anche il marmo dove fare su l’incisione. Poi ha pensato alla scritta e ha già fatto incidere il tutto. La sua lapide riporterà questa scritta: “ vita sessuale sofferta, non perdono Flavia, Ceneri sue no qui . E poi , ha fatto aggiungere l’anno di nascita mentre al posto dell’anno di ...

cose che forse non sapevi delle farfalle : Tra gli insetti più amati, complice anche il fattore estetico, figurano sicuramente le farfalle. Questione di bellezza, ma anche del modo in cui questi lepidotteri vengono al mondo, seguendo un ciclo vitale affascinante e che si presta non a caso a belle metafore facilmente associabili anche al mondo umano. Prima della metamorfosi avvengono più processi, anche un po’ traumatici, sia nello stadio di bruco che in quello pupale, ma sono tutte ...

Le 10 cose che non ti aspetti di trovare in un aeroporto : Giardini e cascate - aeroporto Changi di SingaporeGollum - Wellington, Nuova ZelandaInstallazione luminosa Sky’s the Limit - aeroporto O’Hare di ChicagoSculture Mudra - aeroporto Indira Gandhi di DelhiPista di decollaggio sulla spiaggia - aeroporto di Barra in ScoziaFlight Paths - aeroporto Hartsfield-Jackson di Atlanta Torre di bagagli - aeroporto Internazionale di SacramentoTunnel di Bamboo - aeroporto Salvador, BrasileYellow Submarine - ...

Alba Parietti risponde all’ex marito : “Non sono mai stata una “facile”. Non capisco perché hai raccontato quelle cose…” : “Non sono mai stata una facile”. Alba Parietti risponde su Instagram con determinazione e dolce malinconia all’ex marito Franco Oppini. In una recente intervista pubblicata su Quotidiano.net l’ex Gatto di Vicolo Miracoli ha rievocato la serata in cui si era conosciuto con la ex conduttrice di Galagoal. “È lei che ha conosciuto me – aveva spiegato Oppini – Già lavorava per una tv privata di Torino. Era venuta a Non Stop, che allora si ...

cosenza - data in pasto a 20 uomini per volta dall’uomo che diceva di amarla : Con frasi dolci e fare affettuoso, lui l'aveva convinta a seguirlo dicendo di amarla, lei si era fidata e aveva ceduto alle lusinghe arrivando persino a partecipare a rapporti a tre con altri uomini per farlo contento. Quella storia d'amore in realtà si è rivelata solo l'inizio di un orribile incubo durato per dieci lunghi anni fatti di violenze sessuali e soprusi senza fine che l'hanno trasformata in un giocattolo del sesso in mano ai suoi ...

Il Giornale : Mendes vince sempre. Fa cose che agli altri non sarebbero concesse : Il centro di tutto. Definisce così, Il Giornale, il procuratore Jorge Mendes, uno dei nuovi potenti. L’agente più ricco del mondo che non è in realtà un vero procuratore, ma un intermediario. “Significa di solito che milioni di euro (ma anche dollari, yen o quant’altro) stanno passando da una squadra a un’altra facendo un giro nelle sue tasche. Mentre i giocatori fanno il percorso inverso e di sicuro sono sempre felici di ...

Francesca De André sclera dopo Gennaro Lillio : “cose che non sapevo” : Gennaro Lillio e Francesca De André si sono lasciati dopo il Grande Fratello Cone tutti ormai saprete senz’altro, Gennaro Lillio e Francesca De André si sono lasciati da un po’ e le motivazioni consistono essenzialmente in divergenze caratteriali che hanno portato entrambi ad allontanarsi. Non c’entra niente Giorgio, l’ex della nipote del grande cantautore, e […] L'articolo Francesca De André sclera dopo Gennaro ...

10 cose che puoi comprare con 209 milioni di euro : Martedì 13 agosto qualcuno a Lodi ha vinto 209 milioni di euro giocando al Superenalotto. Il montepremi era il più alto nella storia del gioco che prevede, com’è noto, di azzeccare i sei numeri dell’estrazione. La combinazione giusta era 7-32-41-59-75-76, generata da una macchina e acquistata dal fortunato vincitore per la modica e conveniente cifra di due euro. Ora ci sono 90 giorni di tempo per chiedere il premio (che, per la ...