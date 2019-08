Marco Baldini torna in radio e risponde agli hater | Anche loro mi danno

Fonte : blogo

(Di domenica 25 agosto 2019)è pronto perre in. L’ex spalla di Fiorello -lui in procinto di partire con un nuovo progetto per Rai Play - riparte con un programma su NSLTv, visualromana, on air dalle 17 alle 19, dal titolo “Male”. La prima puntata della nuova trasmissione, che andrà in onda dal lunedì al venerdì, è fissata in calendario per lunedì 16 settembre. Grande entusiasmo per, che dopo aver attraversato un momento buio dal punto di vista lavorativo, raccontato spessonei salotti di Barbara d’Urso, si mette nuovamente dietro ad un microfono per intrattenere il pubblico.Dopo aver ringraziato su Facebook l’emittente per l’opportunità offertha voluto spendere due paroleper gli odiatori dei social, che a sua detta non fanno che alimentare con leoffese la sua voglia dire in pista e di ...

