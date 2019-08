M5s-Pd | la benedizione di Prodi

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 25 agosto 2019) “I soloni che abitualmente bastonano il nostro Paese si sono chiesti come mai la crisi non sia arrivata prima e hanno espresso l’auspicio che si possa creare una nuova alleanza di governo in grado di aprire finalmente un dialogo costruttivo con l’Unione europea e di cancellare un appuntamento elettorale che destabilizzerebbe il Paese in un momento nel quale è necessario preparare decisioni politiche e una legge finanziaria capaci di metterci in linea con gli altri paesi europei”. Alla sua maniera, parlando del G7, delle debolezze dell’Europa, delle debolezze dell’economia globale il professore Romanonel suo consueto editoriale sul Messaggero arriva poi a noi, all’Italia, alla crisi di governo.E dice la sua. “I nostri partner si attendono dall’Italia la formazione di un governo che eviti l’anomalia ...

