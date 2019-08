Gazzetta | Sorpresa Mihajlovic | dirigerà il Bologna in panchina

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 25 agosto 2019) Una bellissima notizia che arriva dalladello Sport. Dopo quaranta giorni di ospedale per le prime cure contro la leucemia che lo ha colpito, questo pomeriggio Sinisaha lasciato il Sant’Orsola die, a, è partito per Verona. Il tecnico ha raggiunto la squadra in albergo e stasera sarà in. E’ da lì che guiderà i suoi ragazzi. Scrive la: “Uno straordinario colpo di scena che ancora una volta dimostra il coraggio e la grinta del tecnico. Aveva promesso ai suoi ragazzi che li avrebbe guidati nella prima di campionato e così sarà”. Ci saranno delle precauzioni da prendere, aggiunge la rosea. Le condizioni di salute del tecnico sono delicate, avendo passato l’ultimo mese e mezzo in una stanza del reparto oncologico in quasi totale isolamento. L'articoloilin...

