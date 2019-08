Amazzonia | dovremmo essere molto preoccupati Ma non per le ragioni che ci raccontano

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2019) Gli incendi in corso instanno creando molta preoccupazione ovunque. Alcuni hanno detto addirittura che si rischia di consumare una frazione importante dell’ossigeno dell’atmosfera e questo – evidentemente – sarebbe un disastro senza precedenti. Ma cosa sta succedendo, esattamente? Diciamo subito che la preoccupazione per l’ossigeno è fuori luogo, almeno su tempi brevi. Ne perdiamodi più bruciando combustibili fossili ma, fino ad oggi, si parla di una riduzione di meno dell’uno per mille e non rischiamo certamente di finire soffocati, per ora. Anche se per ipotesi bruciasse tutta la biosfera, ovviamente moriremmo tutti ma non perderemmo più di circa lo 0,5% dell’ossigeno dell’atmosfera. Ma il problema c’è ed èserio: la foresta amazzonica sta effettivamente bruciando a un livello preoccupante. Si rischia veramente di vederla andare in fumo? Non lo possiamo dire ...

