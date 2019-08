WTA New York – Camila Giorgi spreca tutto in finale | Magda Linette sorprende l’azzurra e

Fonte : sportfair

(Di sabato 24 agosto 2019) La tennista italiana dilapida un set e un break di vantaggio nell’ultimo parziale, cedendo la vittoria alla polaccaTanta delusione per, che cede innel “Bronx Open“, nuovo torneo Wta International dotato di un montepremi di 250mila dollari che ha preso il posto in calendario di New Haven e si disputa sui campi in cemento del Cary Leeds Center for Tennis&Learning del Bronx, a New. La 27enne di Macerata non riesce ad avere la meglio su, numero 80 Wta, che vince il torneo provenendo dalle qualificazioni. La polacca stende la propria avversaria con il punteggio di 7-5 5-7 4-6, dopo due ore e trentaquattro minuti di gioco. Grande delusione per la, avanti di un break nell’ultimo set prima di cedere quattro game di fila e perdere la.L'articolo WTA Newin ...

