Si tuffa in mare | esce col mal di testa 61enne sviene e muore in spiaggia davanti ai

Altri migranti della Open Arms si sono tuffati in mare e sono stati poi riportati a bordo : Alcuni migranti che si trovavano a bordo della nave Open Arms, gestita dall’omonima ong spagnola, si sono tuffati in mare nel tentativo di lasciare la nave sulla quale si trovano da 19 giorni e che al momento è nelle acque di

Jesolo - trovato il cadavere del 23enne scomparso in mare : si era tuffato dal pedalò e non era più riemerso : È stato ritrovato senza vita il corpo del giovane di 23 anni che il 15 agosto si è tuffato in mare da un pedalò, a Jesolo, località mattina vicino a Venezia, senza più riemergere dall’acqua. Il cadavere è stato recuperato dai vigili del fuoco la mattina del 16 agosto dopo le lunghe ricerche effettuate dopo dopo che era scattato l’allarme. La vittima, un operaio di origini senegalesi residente a Ponte di Piave, era andato a fare il bagno a 200 ...

L’Aspromonte ‘si tuffa’ nel mare della Costa Viola : l’11 agosto un’escursione dalla montagna alla spiaggia : Domenica 11 agosto, in Calabria, si terrà un’escursione di circa 19km che collegherà il cuore del Parco Nazionale delL’Aspromonte con la sabbia della spiaggia della Costa Viola. “Aspromonte, un Parco in mezzo al mare”, riporta una nota dell’Ente parco, sarà un momento di partecipazione ed aggregazione denso di significati storici e sociali. Per anni si è discusso sul potenziale valore turistico ed economico della ...

Manduria - 80enne si tuffa in mare a San Pietro in Bevagna : ha un malore e muore : Una terribile tragedia si è verificata nella mattinata di sabato scorso a Torre Borraco, una spiaggia che si trova a San Pietro in Bevagna, marina di Manduria, nel tarantino. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, un uomo di circa 80 anni, Nicola Polito, è deceduto mentre faceva un bagno nelle acque cristalline delle località marittima anticipata prima. La vittima viveva ormai da molti anni a Roma, dove si era rifatto una nuova vita. ...

Latina - beve bibita ghiacciata e si tuffa in mare : 18enne muore annegato : Il giovane, di origini romene, ha avuto un malore in acqua che gli ha impedito di raggiungere la riva. La vittima avrebbe bevuto una bibita fredda prima della nuotata. Dramma su una spiaggia di Scauri, in provincia di Latina. Nel pomeriggio di ieri, un ragazzo di 18 anni di origini romene è morto annegato dopo aver bevuto una bibita ghiacciata.\\ Come riporta il sito de Il Messaggero, il giovane si sarebbe tuffato in acqua per un ...

Genova - si tuffano in mare e scompaiono tra le onde : 2 dispersi - al via le ricerche : Due persone sono scomparse tra le onde a Genova: stando a quanto riferito dai testimoni, un bagnante era in difficoltà e un'altra persona si è tuffata per aiutarlo, ma entrambi sono poi scomparsi tra le onde. Il mare è molto agitato. ricerche in corso.Continua a leggere

Si tuffa nel mare e scompare : giovane papà muore davanti ai figli piccoli : Il mare si prende un’altra vita. Quella di un giovane papà di 45 anni. Succede in Puglia, a Torre San Giovanni in provincia di Lecce. A quanto si apprende l’uomo, un turista francese è morto annegato. David Briere, questo il nome della vittima, è stato vinto dalla forza della corrente improvvisa. La tragedia si è consumata ieri. A quanto si apprende dai media locali, David Briere si era tuffato insieme ai figli piccoli per un bagno. Il mare, in ...

Papà si tuffa nel mare in burrasca con i due figli e muore - i bimbi salvati da un gruppo di bagnanti romani : Papà si è tuffato nel mare in burrasca insieme ai figli piccoli, ma la forza delle correnti di scirocco deve averlo colto alla sprovvista e lo ha sopraffatto, uccidendolo. E' morto...

Si tuffano in mare e ne escono con infezioni ed escoriazioni sulla pelle : è accaduto in Calabria [FOTO] : “Nella giornata di oggi il delegato allo sport e turismo del comune di Reggio Calabria Giovanni Latella è intervenuto ai microfoni di Antenna Febea durante la trasmissione Talk Sport”. Lo afferma in una nota Giuseppe Minnella, Ufficio Stampa Fiamma Tricolore Federazione di Reggio Calabria. “Contattato per informare la cittadinanza sulla questione stadio la discussione è andata a volgere sulla situazione turistica e ricettiva della nostra città e ...

Al tuffatore (amico di Balotelli) - in mare con lo scooter - mille euro di multa (anche perché senza casco) : Il braccio violento della legge Il braccio violento della legge napoletana non perdona. Altro che vigili tratteggiati da Luciano De Crescenzo (in Così parlò Bellavista) come debosciati in fuga dal traffico. Napoli è Losanna. Inflessibile. Rigorosa. Non fa sconti a nessuno. O meglio: non fa sconti a Mario Balotelli. È tutto scritto nel magistrale articolo di Fabio Avallone e del suo commissario Quagliarulo. Ma qui siamo costretti anche a ...

Caldo infernale e incendi - panico a Catania : brucia la Plaia - gente in fuga si tuffa in mare [FOTO LIVE] : Un vasto incendio sta interessando il litorale della Plaia di Catania. Le fiamme alimentate dal vento Caldo hanno fortemente danneggiato il lido Europa e minacciano gli altri stabilimenti balneari. I vigili del fuoco invitano le persone a “rimanere sulla battigia” e a “non tentare di rientrare a casa” per tenere libere le vie di accesso ai mezzi di soccorso e visto che le fiamme sono presenti anche sulla strada. I ...

Mario Balotelli è stato denunciato per aver pagato un amico per tuffarsi in mare su uno scooter da un molo a Napoli : Il calciatore Mario Balotelli è stato denunciato dalla polizia di Napoli per istigazione a delinquere ed esercizio di gioco d’azzardo per aver proposto al suo amico Catello Buonocore, gestore di un bar a Mergellina, una zona di Napoli, di tuffarsi

Filippo Magnini si tuffa e salva bagnante che rischiava di annegare in mare : L'ex campione mondiale di nuoto per un giorno si è trasformato in bagnino e ha salvato da un possibile annegamento un turista in vacanza in Sardegna. Quando ha visto l'uomo in difficoltà non ci ha pensato su due volte e con poche bracciate lo ha raggiunto e tratto in salvo. "Ho fatto solo quel che dovevo" ha spiegato Filippo Magnini.Continua a leggere

Napoli - un fan si tuffa in mare con il motorino e 'vince' la scommessa con Balotelli : Il video postato da Mario Balotelli in persona non lascia adito ad alcun dubbio: non è una fake news, è tutto vero ed è successo proprio sotto gli occhi del calciatore che ha documentato l’evento ridendosela di gusto. Un corpulento signore - di lui si sa solo il nome, Catello - ha accettato la scommessa di Supermario: buttarsi nelle acque del porticciolo di Mergellina per 2000 euro in sella al proprio motorino. Le vacanze napoletane di Mario ...