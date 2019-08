Sei buone ragioni per andare a votare

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 24 agosto 2019) Siccome il potere è comunque un collante fortissimo non è affatto escluso che alla fine di tutta questa tarantella Pd e M5S trovino un accordo per formare un nuovo governo, così com’è non è follia pura prendere in considerazione il fatto che Salvini e Di Maio si rivelino capaci di superare le frizioni estive per tornare a fare i ministri insieme.Però va detto con franchezza che lo spettacolo cui stiamo assistendo è di una tale miseria qualitativa da rendere necessario fare pace col fatto che le elezioni sono lo sbocco più sensato di questo insensato mese d’agosto.Sia chiaro, tutto ciò non perché ha ragione Salvini (lui ha fatto un governo con il M5S salvo poi pentirsene, per poi fare di nuovo marcia indietro: pessimo senza appello), ma più semplicemente per il fatto che arrivati a questo punto ...

