Pole di Marquez : Silverstone, 24 ago. – (AdnKronos) – Marc Marquez conquista la Pole position del Gp di Gran Bretagna nella classe MotoGp. Lo spagnolo, in sella alla Honda ufficiale, ferma i cronometri sul tempo di 1’58″168 precedendo Valentino Rossi (1’58″596) con la Yamaha M1 e l’australiano della Ducati Pramac, Jack Miller (1’58″602) che partiranno domani con lui in prima fila. Quarto tempo per il ...

VIDEO MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : highlights e sintesi qualifiche. Marquez in Pole - Valentino Rossi 2° : Oggi pomeriggio si sono disputate le qualifiche del GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale MotoGP 2019 che si corre a Silverstone. Marc Marquez ha conquistato la pole position grazie a un giro fantasmagorico che gli ha permesso di guadagnare la partenza al palo per la gara di domani ma lo spagnolo non avrà vita facile perché accanto a lui ci sarà Valentino Rossi, oggi strepitoso secondo in sella alla sua Yamaha e pronto a battagliare per ...

Moto2 – Silverstone regno dei Marquez : Alex conquista la Pole del Gp della Gran Bretagna : Alex Marquez in pole position al Gp della Gran Bretagna: splendido primo posto in qualifica a Silverstone per il giovane spagnolo Splendida pole position per Alex Marquez oggi a Silverstone: festa Grande in Gran Bretagna per la famiglia Marquez, dopo Marc, anche il fratello minore si prende la prima casella della griglia di partenza. Il giovane spagnolo si è lasciato alle spalle i connazionali Jorge Navarro e Augusto Fernandez. E’ ...

MotoGp – Marquez in Pole a Silverstone - bene Valentino Rossi : la griglia di partenza del Gp della Gran Bretagna : Marquez in pole, lo seguono in prima fila Valentino Rossi e Jack Miller: la griglia di partenza del Gp della Gran Bretagna Marc Marquez è il poleman del Gp della Gran Bretagna: dopo un ultimo giro effettuato seguendo la scia di Valentino Rossi, lo spagnolo della Honda è riuscito a conquistare la sua 60ª pole in 120 gare in top class disputate nella sua carriera. Secondo posto per il Dottore della Yamaha, seguito da Miller. Partirà dalla ...

Marc Marquez partirà in Pole position nel Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP : Marc Marquez, pilota spagnolo della Honda, partirà in pole position nel Gran Premio di MotoGP della Gran Bretagna, che si disputa sul circuito di Silverstone. In seconda posizione partirà Valentino Rossi, che non partiva in prima fila da più di

Marc Marquez MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : “Una grande Pole - ma domani sarà battaglia con le Yamaha” : Marc Marquez dice 60! Sono 60, infatti, le pole position conquistate nella classe regina dal campione del mondo che, anche nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP ha fatto il vuoto, rifilando oltre 4 decimi a Valentino Rossi, l’unico in grado di rimanere nelle sue vicinanze. I numeri per il catalano ormai sono sempre più impressionanti, dato che il nativo di Cervera ha centrato la quinta pole a ...

MotoGp - la diretta del Gp Silverstone : Marquez in Pole - Rossi secondo. Gli orari della gara su Sky e Tv8 : Gli orari tv per seguire in diretta e differita il GP di Gran Bretagna, dodicesima tappa del calendario del Motomondiale...

Griglia di partenza MotoGP - Qualifiche GP Gran Bretagna 2019 : risultato e classifica. Marquez in Pole position - Valentino Rossi immenso 2° - Dovizioso 7° : Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre a Silverstone. Lo spagnolo scatterà al palo nella gara di domani ed è il naturale favorito per la vittoria ma il Campione del Mondo se la dovrà vedere con una concorrenza di lusso guidata da Valentino Rossi che è superlativo secondo. Il Dottore proverà a duellare con il Grande rivale e lo contrasterà fin dal via mentre Andrea ...

Valentino Rossi mostruoso a Silverstone - ma la Pole è di Marquez : festa gialla in Gran Bretagna : A Silverstone rispunta Valentino Rossi, ma la pole position è di Marc Marquez: applausi per il Dottore dopo le qualifiche del Gp della Gran Bretagna Spettacolo puro a Silverstone con le qualifiche del Gp della Gran Bretagna. Al termine di un ultimo giro di fuoco è Marc Marquez a conquistare la pole position: lo spagnolo della Honda si è piazzato davanti a tutti, dopo un giro effettuato sempre alle spalle di Valentino Rossi, che si è ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : chi conquisterà la Pole a Silverstone? Le Yamaha sfidano Marc Marquez : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DELLA MotoGP DEL GP DI Gran Bretagna DALLE ORE 11.00 Saranno qualifiche all’ultimo respiro quelle del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP che si disputeranno quest’oggi dalle ore 15.10 quando scatterà la Q1. Sul tracciato di Silverstone, che presenta un nuovo asfalto quanto mai approvato ed apprezzato dai piloti, la sfida sarà accesissima per conquistare la pole position del ...

Pole di Marquez - è la 59esima. Dovizioso insegue : Sul circuito dove non ha ancora vinto, Marc Marquez strappa amari applausi ai rivali andando a prendersi la Pole position del Gp d'Austria con un tempo monstre e cancellando il record di Mike Doohan di partenze al palo nella classe regina del motociclismo, toccando quota 59. Lo spagnolo e la sua Honda paiono quasi imbattibili e per le Ducati finora dominatrici sul Red Bull Ring sara' dura domani provare a fermarli. "Marquez non solo e' veloce ...

Pole per Marquez in Austria - dovizioso in prima fila - decimo rossi : Marc Marquez partirà in Pole position nel Gran Premio d'Austria, 11esima prova stagionale del Mondiale MotoGp

Pole di Marquez - è la 59esima. Terzo Dovizioso : Sara' Marc Marquez (Honda) a partire in Pole position nel Gp d'Austria classe MotoGp, che si disputa domani sul circuito dello Spielberg. Con il tempo di 1:23.027, lo spagnolo precede di 434 millesimi Fabio Quartararo con la Yamaha non ufficiale di 488 la Ducati di Andrea Dovizioso e di 496 Maverick Vinales con la Yamaha. Ottimo quinto tempo per 'Pecco' Bagnaia con la Ducati non ufficiale, mentre Valentino Rossi ha chiuso 10/0 (rpt 10mo), ...

MotoGp in Austria - solita Pole per Marc Marquez : dietro Quartararo e Dovizioso : Marc Marquez ancora in pole. Il numero 93 della MotoGp ottiene il miglior tempo di sempre sulla pista Austriaca (1'23"027). dietro la Honda nelle qualifiche chiudono la prima fila Fabio Quartararo sulla con la Yamaha Petronas e Andrea Dovizioso con la Ducati, a dispetto di un Maverick Vinales quarto