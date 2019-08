MXGP | GP Svezia 2019 | Jeffrey Herlings fa sua la qualifying race | nella MX2 il solito

Fonte : oasport

(Di sabato 24 agosto 2019)(KTM) si è aggiudicato ladel Gran Premio didella. Sul tracciato di Uddevalla il campione del mondo in carica ha chiuso la manche con il tempo di 23:51.313 precedendo di 1.5 secondi il connazionale olandese Glenn Coldenhoff (KTM) e di 2.7 Tim Gajser (Honda). Quarta posizione per il lettone Pauls Jonass (Husqvarna) a 5.2, mentre in quinta ha concluso il francese Romain Febvre (Yamaha) a 17.6. Completano la top ten gli svizzeri Jeremy Seewer (Yamaha) e Arnaud Tonus (Yamaha) rispettivamente sesto a 18.6 e settimo a 20.2, quindi ottavo il lituano Arminas Jasikonis (Husqvarna) a 21.5, nono il belga Jeremy Van Horebeek (Honda) a 25.2 e decimo il francese Gautier Paulin (Yamaha) a 29.6. Gli italiani: chiude in 16esima posizione Alessandro Lupino (Kawasaki) a 51.5, mentre è 27esimo ed ultimo Ivo Monticelli (KTM) che ha chiuso la sua gara con sei ...

