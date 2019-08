La Verità sul Caso Harry Quebert su Canale5 | ufficiale la data di debutto del thriller

Spirito Libero : La Verità sul Finale di Stagione! : Spirito Libero: dopo il Finale aperto che ha deluso i telespettatori, è giusto domandarsi se ci sarà una seconda stagione. Ecco quello che c’è da sapere su ‘Trakehner’… Spirito Libero, la serie tv austriaca che ha appassionato i telespettatori sin dalla prima puntata per via della sua particolarità, ha avuto un Finale di stagione piuttosto deludente. Infatti le storie principali non hanno avuto una vera e propria ...

Uomini e Donne - Raffaella Mennoia : "Insulti gravissimi rivolti alla mia persona - solo la Verità rende liberi..." : E' stata un'estate movimentata per Raffaella Mennoia, autrice di programmi condotti e prodotti da Maria De Filippi come Uomini e Donne, Temptation Island e la versione vip del docu-reality che tornerà presto in onda su Canale 5 con la seconda edizione condotta da Alessia Marcuzzi.Come ricordiamo, infatti, la Mennoia, ultimamente, ha ricevuto molteplici attacchi via social da ex partecipanti di Uomini e Donne come Mario Serpa e, soprattutto, ...

Raffaella Mennoia torna su IG dopo le polemiche : 'Insulti gravi - la Verità rende liberi' : Sono passate quasi tre settimane da quando Mario Serpa prima e Teresa Cilia poi hanno sparato a zero su Raffaella Mennoia e il suo lavoro nella redazione di Uomini e Donne: la romana, che ha sposato il silenzio ed ha lasciato che fossero i colleghi a difenderla dagli attacchi, nelle scorse ore è tornata attiva su Instagram con un messaggio rivolto ai suoi tanti detrattori. La collaboratrice di Maria De Filippi ha fatto sapere di aver ricevuto ...

Raffaella Mennoia rompe il silenzio : “Insulti gravissimi contro di me - la Verità rende liberi” : Raffaella Mennoia rompe il silenzio e, a tre settimane dalle accuse di Mario Serpa e Teresa Cilia, torna su Instagram per commentare quanto accaduto. L’autrice di Uomini e Donne non si addentra nei dettagli della vicenda né fa mai i nomi dei suoi accusatori. Nel video postato in rete poche ore fa preferisce rivolgersi direttamente agli hater, persone senza volto che l’avrebbero pesantemente denigrata: "Voglio dirvi che, dopo quello che è ...

Franco Bechis - la Verità sull'asse Pd-M5s : "I grillini sono disposti anche a sacrificare Conte e Di Maio" : Il Movimento 5 Stelle ad oggi non è meno diviso del Pd: c'è chi è disposto a tutto pur di stare con Nicola Zingaretti e c'è invece chi vorrebbe provare a riannodare con la Lega. Una cosa però è certa, qualsiasi sacrificio dovranno fare per Franco Bechis "i veillai del gruppo sono pronti a bersi qual

Massimo Cacciari - la Verità sull'accordo Pd-M5s : "Se Di Maio e Conte restano - si torna per forza al voto" : Per Massimo Cacciari, ospite a In Onda, su La7, l'accordo tra Pd e M5s non è poi così semplice: "È inevitabile che il Pd in questa fase si mostrasse unito. L'importante è capire se i cinque punti proposti dal partito rimangano fermi: alcuni di questi sono frasi, ma uno è chiaramente inaccettabile da

Tutta la Verità sul ragazzo disperso nella bocca dello Stretto di Messina sul materassino : 6 ore in balia della corrente [DETTAGLI] : nella serata di Sabato 17 Agosto, la Guardia Costiera si è mobilitata nello Stretto di Messina per un ragazzo di 28 anni che era disperso in mare. Il giovane si era allontanato su un materassino dalla rinomata spiaggia di Scilla al tramonto, intorno alle 19:30, e una motovedetta della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria l’ha ritrovato all’01:05 della notte a circa 2 miglia al largo della costa, spinto verso nord dalla corrente ...

Franco Bechis - la Verità sul discorso di Conte contro Salvini : cosa succedeva davvero a Palazzo Chigi : "Altro che armonia, Palazzo Chigi era un nido di vipere". Parola di Franco Bechis, che commenta così il discorso tenuto in Senato dall'uscente premier Giuseppe Conte. Più che un'orazione, quella del presidente del Consiglio, è sembrata a tutti un'invettiva contro Matteo Salvini. "Conte ha tirato fuo

Il giorno della Verità sulla crisi di governo : L'avvocato, prestato alla politica, Giuseppe Conte nei doppi panni del difensore e della pubblica accusa. Nel pomeriggio, al Senato, si attende dal presidente del Consiglio una arringa difensiva sull'operato del governo che guida da quasi 15 mesi. E una dura requisitoria contro Matteo Salvini che, tredici giorni fa, dopo che la maggioranza M5s-Lega si era spaccata sull'Alta velocità Torino-Lione, è andato da lui, a Palazzo Chigi per annunciargli ...

Raffaella Fico rompe il silenzio : tutta la Verità sulla storia con l’ex di Paola Caruso : Raffaella Fico parla finalmente della storia con Francesco Caserta, ex di Paola Caruso Dopo settimane di gossip e malelingue, Raffaella Fico ha fatto finalmente chiarezza sulla sua presunta storia con Francesco Caserta, imprenditore calabrese nonché ex di Paola Caruso. Negli scorsi giorni si è parlato di una presunta rottura tra Francesco e Raffaella, dopo che […] L'articolo Raffaella Fico rompe il silenzio: tutta la verità sulla storia ...

Raoul Bova - la Verità sul rapporto con l’ex Chiara Giordano : Raoul Bova parla per la prima volta del suo rapporto con Chiara Giordano, l’ex moglie da cui ha avuto due figli: Alessandro e Francesco. Un addio arrivano nel 2013 dopo oltre dieci anni d’amore e l’incontro di Bova con Rocio Munoz Morales sul set di Immaturi 2. Quel film cambiò per sempre la vita dell’attore che oggi è nuovamente felice accanto alla compagna che le ha regalato due figlie: Luna e Alma. Il rapporto con ...

Maria Giovanna Maglie : "Vi dico io perché Salvini ha vinto". La Verità sull'offerta a Di Maio : "La ragione per cui è stata fatta questa mossa era quella di scompaginare i Cinque Stelle, si sia realizzata e si veda da queste reazioni". Maria Giovanna Maglie, ospite a Stasera Italia, va in controtendenza rispetto al pensiero comune. Per molti l'ultimatum di Matteo Salvini al Movimento 5 Stelle

Nadia Toffa e il cancro - la Verità della oncologa sulla sua malattia : "Stiamo studiando questo tipo di tumore" : "Nadia Toffa ha avuto un tipo di tumore per il quale la ricerca sta lavorando molto a livello internazionale, ma anche in Italia". Lo afferma Stefania Gori, presidente degli oncologi dell'Aiom, l'Associazione italiana di oncologia medica, interpellata dall'agenzia Agi sulla malattia che ha colpito d