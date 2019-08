Date un porto sicuro a Salvini

Fonte : ilfoglio

(Di sabato 24 agosto 2019) Uno si chiama Di Maio e lo respinge. Quell’altro, Zingaretti, si comporta come se il problema non esistesse, si chiude in se stesso pur di non vederlo e anzi, addirittura lo indica come un pericolo per la nazione. Quelli del Quirinale lo illudono ogni tanto, mentre cercano nei fatti di negargli l’ai

bistromat : next date: la porto a mangiare bambini - AnnibaleBertola : RT @LoopandLo: ???????????? Date un porto alla #OceanViking È da 13 giorni che sono in mare Sono 356 persone, tra cui donne e bambini #PortiAper… - cardylove2000mh : @robinsuud @Gustavoben86 @RossoAIIenatore @PauDybala_JR @andagn Guarda se ci date 70/80 milioni c'è lo porto in spalla -