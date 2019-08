Treviso | arrestato papà pedofilo | vendeva in Rete i video degli abusi

Treviso - rapporti con la figlia minore di due anni : si filma e vende i video - arrestato : Una vicenda davvero macabra arriva dalla provincia di Treviso , dove un padre che oggi ha 46 anni avrebbe abusato, per anni , della propria figlia minore , sin da quando questa aveva circa due anni . Il misfatto è stato scoperto dalla Polizia federale australiana. L'uomo, infatti, durante i rapporti con la bimba si sarebbe anche ripreso, mostrando in alcune occasioni anche il suo volto e la targa della sua autovettura. I frame poi sarebbero stati ...

Treviso - rapporti con la figlia di 2 anni e mezzo : papà si filma e vende i video online - arrestato : Aveva rapporti con sua figlia di soli 2 anni e mezzo. Non solo. Si filmava e poi rivendeva quelle immagini su internet, soprattutto in Australia. Per questo è stato arrestato un papà orco di 46 anni, originario della provincia di Treviso. L'uomo, inviando le prove di quell'orrore all'altro capo del mondo, pensava probabilmente di essere al sicuro, al punto che nei video non aveva pensato di oscurare né la targa di un'auto né il suo volto. ...