Mare Jonio è di nuovo in mare | la Ong pronta a sfidare Salvini

Nuova missione per Mare Jonio - ‘Per denunciare violazione diritti’ : Palermo, 23 ago. (AdnKronos) – “Partita la missione 4/2019. Mare Jonio è di nuovo nel cuore del Mediterraneo! Il 22 agosto al tramonto Mare Jonio ha lasciato il porto di Licata per tornare nel Mediterraneo centrale a monitorare e denunciare le violazioni dei diritti umani e, laddove ci siano persone in pericolo, a salvare vite”. Così Mediterranea Saving Humans sui social. “La nostra nave è stata sotto sequestro ...

Migranti : nuova missione per Mare Jonio - ‘per denunciare violazione diritti’ (2) : (AdnKronos) – “Questo rimane il nostro faro, la bussola che orienta la nostra azione e che guiderà le scelte che ci troveremo a compiere nei giorni avvenire – dice Mediterranea -Alle spalle abbiamo tanti mesi difficili, in cui il dimissionario governo italiano ha messo in campo ogni mezzo per fermarci, e in cui con ogni mezzo abbiamo continuato nella nostra missione, anche quando ci siamo ritrovati a portare in salvo 59 ...

Migranti : sequestro Open Arms - a Licata raggiungerà La Sea Watch e Mare Jonio : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – raggiungerà le navi Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans e Sea Watch, che sono state sequestrate in passato, al porto di Licata (Agrigento) la Open Arms, appena sequestrata dal Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio. Mare Jonio e Sea Watch sono a Licata sono ormeggiate proprio l’una accanto all’altra. Ora si aggiungerà la Open Arms della ong spagnola. L'articolo Migranti: sequestro ...

Migranti : Mediterranea - ‘si avvicina ripartenza Mare Jonio’ : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) – “Ci siamo quasi, la ripartenza di Mediterranea e della Mare Jonio si avvicina. Dopo mesi di frustrazione per non poter essere in Mare, grazie all’immenso sostegno del nostro equipaggio di terra stiamo per tornare là dove c’è bisogno di noi. A bordo sono quasi pronti, voi?”. Così, sui social Mediterranea Saving Humans.L'articolo Migranti: Mediterranea, ‘si avvicina ...

Migranti : Mare Jonio torna in mare e cita Whitman ‘Nostro viaggio tremendo è terminato’ : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – “O Capitano! mio Capitano! Il nostro viaggio tremendo è terminato”. Mediterranea Saving Humans ricorda le frasi della poesia di Walt Whitman per annunciare il suo ritorno in mare, dopo lo stop forzato a causa del sequestro della imbarcazione. “Il viaggio tremendo per noi è stata questa interminabile sosta forzata, mesi e mesi in cui il Mediterraneo è stato costante teatro di tragedie, ...

Migranti : Mediterranea - ‘a bordo della Mare Jonio i Modena City Ramblers’ : Palermo, 14 ago. (AdnKronos) – “A bordo della Mare Jonio una sorpresa meravigliosa. Sono passati ad augurarci buon viaggio e buon vento i Modena City Ramblers. A bordo qualche canzone, cantata insieme all’equipaggio, e tanta energia per continuare la nostra missione. Mediterranea non si ferma, stiamo per tornare in Mare”. Così, sui social Mediterranea Saving Humans.L'articolo Migranti: Mediterranea, ‘a bordo ...

Mare Jonio - la ong Mediterranea torna in acqua "nonostante multe e decreti". Chiede soldi - quanti ne servono : "Dopo più di 2 mesi di sequestro, la nave Mare Jonio è libera, quasi pronta per salpare alla volta del Mediterraneo centrale". È l'ong italiana Mediterranea Saving JHumans, dal proprio sito, ad annunciare "una nuova missione di monitoraggio e denuncia di quanto avviene nella frontiera più letale del