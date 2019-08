Lg Oled E9 | il televisore intelligente che gestisce la smart home

Fonte : wired

(Di venerdì 23 agosto 2019) I pannellicontinuano ad essere la soluzione più avanzata e migliore per la visualizzazione delle immagini. Lo sa bene Lg, che sui pannelli organici ha costruito da tempo una solida leadership e un primato tecnologico al momento ancora senza rivali. Lo conferma anche il nostro test deldella serie E9, un prodotto di fascia medio/alta, dall’estetica impeccabile e dalle funzionalità evolute. Il 55 pollici che abbiamo provato è un compromesso ideale di dimensioni e prestazioni per chi cerca la massima qualità dell’immagine senza eccedere negli ingombri e nel prezzo. Il primo elemento distintivo di questo modello, anche con ilspento, è il design, che non a caso ha vinto il prestigioso Red dot Award 2019. La barra trasparente posizionata alla base dello schermo conferisce infatti un effetto quasi di galleggiamento, di fluttuazione nell’aria, integrando alla ...

