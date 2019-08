Kristen Dunst | Baciare Brad Pitt? È stato disgustoso

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 23 agosto 2019) Carlo Lanna Di recenteè stata interrogata della sua esperienza sul set cone rivela di non conservare un bel ricordo del periodo in cui ha girato "Intervista Col Vampiro" Non conserva un buon ricordo di "Intervista col Vampiro". L’attrice, ora lanciatissima nel firmamento delle star di Hollywood, in un recente intervista che ha rilasciato al tabloid cinemablend.com, rivela un aneddoto alcquanto scomodo di quando è stata sul set insieme a. Le rivelazioni sono trapelate all’anteprima di "On Becoming a God in Central Florida" a Los Angeles. "? È– esordisce la. Lo confermo. Sarebbestrano sentire una ragazzina di appena 11 anni dire che èbellissimo. Tutti avrebbero pensato che potessi essere una tipa strana". Non è stata una critica sconsiderata quella che è stata rivolta a ...

