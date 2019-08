Il Napoli ha più entusiasmo dei suoi tifosi

Sconcerti : “A inizio stagione il Napoli è la squadra più affidabile” : I voti Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti dà i voti alle squadre che si apprestano a iniziare il nuovo campionato di serie A. Voti da parametrare agli obiettivi delle squadre. La Lazio ha 8, l’Atalanta e la Roma 7,5 (come il Napoli) e la Juventus ad esempio soltanto 7. Un tentativo, dice, di pronosticare come andrà il campionato. Anche perché per ora, le uniche differenze valutabili sono gli allenatori. Conte, Sarri, Fonseca e ...

CorSport : la Juve può aspettare Icardi più del Napoli : Se guardiamo al tempo di attesa che Napoli e Juve possono concedersi per una decisione di Icardi, è sicuramente in vantaggio la Juve, scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport. Il motivo è la differente tempistica rapidità con cui si portano a termine i contratti nei due club. L’Inter è a meno 11 da Icardi, il Napoli a meno 4. Il motivo è semplice: “I tempi del poule di professionisti (fiscalisti, tributaristi, lavoristi e potete aggiungere ...

Sky – Il Napoli non aspetta più Icardi - si va verso la permanenza all’Inter : Continuano i no da parte di Icardi per il Napoli che non ha però più tempo di aspettare l’attaccante argentino. Secondo Gianluca Di Marzio si conferma la volontà di Mauro di restare a Milano e attendere che si apra la finestra di mercato di gennaio. Una decisione incomprensibile quella dell’attaccante che deciderebbe così di restare praticamente fermo per altri 4 mesi. De Laurentiis intanto ha deciso di non attendere oltre le ...

Paolo Isotta su Libero : la multa sul bus alla partoriente certifica che la mia Napoli non esiste più : Paolo Isotta scrive una lunga lettera a Vittorio Feltri su Libero in cui tratteggia il cambiamento della sua città, Napoli. ormai non esiste più un’identità cittadina: solo una terribile schizofrenia cittadina. Dice raccontando del capo-servizio che, contravvenendo alle regole, gli ha aperto le sale della Certosa di San Martino per permettergli gli mostrare ad un’amica proveniente da Milano il famoso presepe. Questa era Napoli, sottolinea ...

C’è Quagliarella (al Napoli) tra i dieci candidati Fifa al gol più bello dell’anno (I VIDEO DEI GOL) : La Fifa ha ufficializzato la lista dei dieci candidati in lizza per il Puskas Award 2019 ossia il gol più bello dell’anno. E c’è anche un italiano: si tratta di Fabio Quagliarella per il gol segnato al Napoli lo scorso anno alla terza giornata di campionato, un gol di tacco al volo. Ecco gli altri candidati: Daniel Zsori (Debrecen – Ferencvaros di Nemzeti Bajnoskag I ungherese, del 16 febbraio 2019) Zlatan Ibrahimovic ...

Icardi al Napoli : all’Inter 50 milioni più Milik : Icardi al Napoli. La trattativa entra nel vivo anche perché il tempo stringe. Mauro Icardi non può realmente rischiare di rimanere

Sky Sport : “Il Napoli è il club che valorizza di più la propria rosa” : A Sky Sport va in onda l’elogio del Napoli. Elogio del club dal punto di vista della capacità di valorizzare la rosa. Ecco quanto emerso in studio. “Il Napoli a livello economico e tecnico è una delle squadre più regolari e più in crescita che esistono nel panorama calcistico nazionale”. “Nel valore delle rose, dopo la Juve c’è il Napoli, ma la differenza più importante è quella tra quanto è stato speso e quanto la spesa si è ...

CorSport : La Lazio preme su Llorente ma Inter e Napoli hanno più carte da giocare : Su Llorente al momento è in vantaggio la Lazio, scrive il CorSport. Nel senso che i contatti tra il club biancoceleste e l’entourage del calciatore sono ormai frequenti. Llorente è svincolato ma ha un costo proibitivo. A 34 anni compiuti chiede un triennale. Al Tottenham guadagnava 4 milioni netti: se intende tornare a giocare in Italia deve abbassare le sue pretese. La Lazio può offrire un biennale da 2-2,5 a stagione, non di più. Il fratello ...

Gazzetta : il Napoli ha già speso più di 100 milioni sul mercato : Se dovesse arrivare Icardi La Gazzetta dello Sport fa i conti al mercato del Napoli. E scrive che con l’acquisto di Lozano – con 42 milioni è l’acquisto più oneroso della storia del club – ha superato quota cento milioni di euro spesi sul mercato. Così ripartiti: 42 per Lozano, 36 per Manolas, 18 per Elmas e 9 per Di Lorenzo. In totale fanno 105 milioni quelli un tempo spesi per l’acquisto di Jeppson. Mai allora ...

Juventus - Chiellini : “Napoli e Inter non possono più nascondersi” : “L’Inter anche l’anno scorso aveva la rosa per vincere lo scudetto e sia loro che il Napoli sono un gradino sopra le altre, stanno creando un gap anche se poi sarà il campo a parlare. Non sarà semplice vincere ma ci saranno più pressioni anche su di loro: col mercato che hanno fatto, Inter e Napoli non possono nascondersi, siamo tre squadre che hanno l’obiettivo di vincere”. Per Giorgio Chiellini sono le ...

CorSport : Lozano l’acquisto più costoso del Napoli. Questa estate segna uno spartiacque : I 42 milioni che il Napoli spenderà per Lozano, scrive il Corriere dello Sport, anche se in quattro rate e tre anni, fanno del messicano l’acquisto più costoso della storia del Napoli. Rappresentano la storia “d’una società che ha saputo vivere ragionevolmente nel lusso, senza negarsi niente, senza però esagerare mettendo a rischio se stessa, i suoi bilanci, la propria esistenza”. Un’evoluzione che è partita da lontano. ...

Studio su geni e infortuni - i calciatori del Napoli tra più “sani” d’Europa : I giocatori del Napoli sono tra i più “in salute” in Europa. A certificarlo è uno Studio, pubblicato sul ‘Journal of Cellular Physiology’ – i cui risultati sono stati confermati dalla Lega Serie A e dalla Uefa – che ha visto la collaborazione tra lo Sbarro health research organization (Shro), un team di ricercatori italiani, e lo staff medico del Ssc Napoli. La ricerca -riferisce una nota – ha analizzato ...

Juve-Napoli non sarà più vietata ai nati in Campania. La mia "Giuve" è meridionale e universale : La Juventus, alla fine, rimediando a una brutta figura, permetterà ai “nati in Campania”, ma “non ai residenti”, di poter acquistare il biglietto e assistere al match casalingo con il Napoli del 31 agosto. Io sono contrario a questi divieti, soprattutto per quanto concerne uno spettacolo pubblico come il calcio. Ma, ormai, tutto è diventato “questione di sicurezza”. Anche il football, da tempo, ...

