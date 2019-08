Google Stadia è stato provato al Gamescom 2019 | tra i nuovi giochi ' Destiny 2'

Quanti nuovi giochi in arrivo su Google Stadia : ecco i titoli annunciati ieri : In occasione di Gamescom 2019 il team di Google ha annunciato una serie di giochi che saranno disponibili sulla nuova piattaforma gaming Stadia L'articolo Quanti nuovi giochi in arrivo su Google Stadia: ecco i titoli annunciati ieri proviene da TuttoAndroid.

Anche Borderlands 3 sarà disponibile su Google Stadia : Durante il suo Stadia Coonect, Google ha annunciato che l'attesissimo loot shooter Borderlands 3 sarà disponibile Anche su Google Stadia. Durante la conferenza è stato mostrato il simpatico trailer So Happy Together, già pubblicato tempo fa.Nel trailer possiamo vedere i Cacciatori della Cripta ballare e sparare a tempo di musica, sulle note della famosa canzone Happy Together dei Turtles, naturalmente con un motto come "Gli amici che sparano ...

Anche Mortal Kombat sbarca su Google Stadia : Con l'arrivo di Mortal Kombat su Google Stadia vedremo il ritorno dei personaggi storici del franchise, con tanto di fatality e tutte le celebri mosse dei combattenti, sulla nuovissima piattaforma di gaming in streaming. Google ha collaborato con gli sviluppatori per la migliore realizzazione e ottimizzazione del titolo sull'infrastruttura streaming, per cui possiamo sicuramente aspettarci un'esperienza di livello. Gli scettici dicono che i ...

Orcs Must Die! 3 sarà un'esclusiva di Google Stadia : In questi minuti si sta tenendo il Google Stadia Connect, l'evento in cui vengono mostrati una serie di giochi presenti sulla prossima piattaforma di gaming.Durante la diretta è stata annunciata un'esclusiva per Stadia, ovvero Orcs Must Die! 3, nuovo capitolo di Robot Entertainment. Per l'occasione è stato pubblicato un trailer di annuncio che potete visionare di seguito.Oltre al trailer la compagnia ha pubblicato anche un breve video "dietro le ...

Cyperpunk 2077 confermato anche per Google Stadia : Potremo mettere le mani sull'attesissimo Cyperpunk 2077 di CD Projekt RED anche senza possedere necessariamente una macchina da gioco. Il titolo è stato infatti confermato anche per Google Stadia, la piattaforma di gaming in streaming più popolare del momento, considerando quanto ha fatto parlare di sé dal momento della sua presentazione.Non è stata ancora fornita una data precisa di lancio, ma la notizia è senz'altro molto gradita per tutti gli ...

Red Dead Redemption 2 sono più solo su console - pronte edizioni PC e Google Stadia? : Un vero e proprio successo planetario quello che il mese di ottobre dello scorso anno ha visto protagonista Red Dead Redemption 2, il nuovo capitolo della serie marchiata Rockstar Games dedicata al free roaming di stampo western. Un successo ampiamente preannunciato che non ha mancato di presentarsi in pompa magna, calamitando su di sé le attenzioni di milioni di utenti in tutto il globo e creando una community attivissima quotidianamente nel ...

Google annuncia uno Stadia Connect per la fine di agosto : Se anche voi siete incuriositi da Stadia (proposta di Google per il cloud gaming) e non vedete l'ora di saperne di più, allora sarete felici nel sapere che Google ha annunciato uno uno Stadia Connect per la fine di agosto, precisamente il 10 agosto.L'evento sarà andrà in onda poco prima della Gamescom 2019 e un'ora prima della trasmissione Opening Night Live presentata dal giornalista e conduttore Geoff Keighley (in cui comparirà la stessa ...

Death Stranding su Google Stadia? Hideo Kojima incontra Jade Raymond e accende i rumor : Il fascino di un nuovo progetto lontano da Metal Gear Solid e da Konami, un immaginario che attraverso diversi trailer ha mostrato un fascino innegabile e tanto hype tipico di un progetto made in Kojima. Moltissimi possessori di PS4 attendono con impazienza l'8 novembre per una marea di motivi e Death Stranding ha il potenziale (nonostante non si sia visto poi moltissimo) per essere uno dei più grandi videogiochi di questa fine generazione.Nel ...

Google Stadia in futuro arriverà sui dispositivi e i browser più popolari in commercio. : Google questa settimana ha condiviso nuovi dettagli su Stadia. Durante un AMA (ask me anything) su Reddit, il senior producer Andrey Doronichev ha spiegato che al lancio il servizio sarà disponibile solo su Chrome e dispositivi first party, ovvero Chromecast e gli smartphone Pixel.Il motivo di questa scelta risiede nella volontà della compagnia di offrire un'esperienza ottimizzata al meglio ai propri consumatori. Di conseguenza inizialmente ...

Google Stadia sulla cresta dell’onda - ma cosa succede ai giochi se il progetto fallisce? : Con Google Stadia l'industria videoludica mira a fare un salto nel futuro. Le tecnologie messe in campo dal colosso statunitense sono infatti pronte a modificare in maniera radicale lo scenario per quanto concerne i videogiochi, nonostante i tempi più o meno lunghi che si prospettano per il compiersi di questa vera e propria rivoluzione. Se da un lato l'impegno da parte di Google è innegabile, dall'altra è purtroppo doverosa da constatare ...

Google Stadia : per giocare su TV avrete bisogno anche di uno Stadia Controller : Recentemente Google ha presentato una sessione AMA su Reddit al fine di diffondere alcune nuove informazioni su Google Stadia (servizio di Google dedicato al gaming in streaming).Andrey Doronichev ha confermato che il nuovo servizio sarà compatibile con tutti i Controller HID, Dualshock 4, l'Xbox Controller e addirittura l'Xbox Adaptive Controller (la proposta di Microsoft per quei giocatori che soffrono di disabilità motorie), naturalmente si ...

Google Stadia e la paura del cloud? "Un giorno tutti i giochi saranno sul cloud e noi abbiamo ottime sensazioni" : La giornata di ieri è stata teatro di un evento estremamente atteso sia per chi guarda a Google Stadia come al futuro del gaming sia per chi invece rimane scettico nei confronti del servizio di game streaming basato sul cloud di Google. Ieri si è infatti tenuto su Reddit il primo AMA (Ask Me Anything) dedicato a Stadia.Il director of product, Andrey Doronichev, ha cercato di rispondere alle domande degli utenti non entrando sempre nello ...

Il primo AMA su Reddit dedicato a Google Stadia si terrà questa settimana : C'è qualcosa che volete sapere su Google Stadia? Non siete soddisfatti delle varie informazioni presenti in rete? Ebbene, ci sono buone notizie per voi, perché il 19 luglio alle ore 19 si terrà il primo AMA di Stadia su Reddit.Se non volete porre domande per le quali esistono già delle risposte, vi riportiamo le informazioni già note sulla piattaforma:Che ne dite? Parteciperete al Reddit AMA questo venerdì?Leggi altro...

Febbre da Google Stadia - migliaia gli sviluppatori già al lavoro sulla piattaforma : Quando si parla di Google Stadia l'attenzione dei videogiocatori non può non schizzare irrimediabilmente alle stelle. È infatti parecchia la curiosità di scoprire quali saranno le feature della nuova piattaforma prodotta la colosso statunitense, che mira a divenire un punto di riferimento all'interno del mercato videoludico. Ovviamente la sfida lanciata a due cariatidi del calibro di Microsoft e Sony è assolutamente lungi dall'esser vinta, con ...