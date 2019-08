Boschi | ' Non sarò al governo col M5S | ma posso votare la fiducia'

"La campagna elettorale di Salvini non la devono pagare gli italiani" - dice Boschi : Dopo le dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte di ieri, sono iniziate le consultazioni. In mattinata, in attesa della chiamata al Quirinale di domani, la direzione del Pd ha dato mandato al segretario Nicola Zingaretti di trattare con il Movimento 5 stelle per la formazione di un nuo

Maria Elena Boschi e Matteo Renzi non saranno nel governo PD – M5s : Maria Elena Boschi non è tra i nomi che potrebbero entrare in un governo di legislatura fra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. La conferma arriva direttamente dalla deputata del Partito Democratico con una breve dichiarazione rilasciata prima di entrare nella direzione nazionale del partito, che ha dato il definitivo via libera al segretario Nicola Zingaretti affinché verifichi l’esistenza di una maggioranza alternativa a quella che ...

Governo con il Pd - il M5S non vuole Renzi e Boschi in un eventuale esecutivo istituzionale : Un accordo Pd-M5S per un eventuale Governo istituzionale potrebbe esserci soltanto con l'esclusione di Renzi e Boschi: "Noi non faremo accordi con Renzi e Boschi, è la bufala dell'estate che la Lega sta diffondendo dopo aver fatto cadere il Governo", ha sottolineato il ministro dei Rapporti con il Parlamento Fraccaro (M5S).Continua a leggere

Salvini : disposto a ragionare su tutto purché non tornino Renzi - Boschi e Lotti : Il vicepremier leghista vuole restare al governo. Ma molti tra i suoi temono che l’asse tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico sia a un passo

Matteo Salvini bombarda in aula Maria Elena Boschi : "Non ho paura - a differenza di chi...". Schiaffo politico : Spara ad alzo zero contro Maria Elena Boschi. Senza mai citarla, Matteo Salvini in aula al Senato bombarda il Pd e i "paracadutati": "Una cosa non temo da quando ho iniziato a fare il consigliere comunale a Milano nel 1993, senza avere un seggio sicuro come qualcuno che dalla Toscana si faceva elegg

"Non proponiamo un accordo con M5s ma un governo istituzionale con tutti" - dice Boschi : “Sappiamo che la Lega preferisce più la tattica ‘prendi i soldi e scappa'. Lo abbiamo visto con la vicenda dei 49 milioni di euro ma anche con il governo del Paese: prima hanno fatto buchi nel bilancio e promesse da marinai, poi sono scappati prima di dover affrontare la prossima legge di Bilancio”. Così dichiara Maria Elena Boschi a Il Messaggero in un'intervista al quotidiano della Capitale in cui l'ex ministra per le Riforme del governo ...

Maria Elena Boschi contro Matteo Salvini : "Un imbroglione che non fa nulla" - la Lega se la ride : "Il caso Russia? Un film assurdo di spionaggio. La Boschi e Renzi hanno chiesto una mozione di sfiducia ma è il caso che espatrino per il bene di questo Paese". Rispondeva così Matteo Salvini durante un comizio della Lega su quello che è un caso, per il Pd, ancora meritevole di discussione. Proprio

Il Pd contro Salvini per l'utilizzo della moto d'acqua della polizia . Boschi : "Agenti non sono baby sitter" : “I mezzi delle forze dell’ordine servono a garantire la sicurezza di tutti noi e non servono a far divertire i parenti dei ministri, in questo caso del ministro dell’Interno. La notizia del figlio del ministro Salvini che usa una moto d’acqua della polizia è inaccettabile, ed è un atteggiamento inaccettabile”. Lo dice in Aula alla Camera, durante gli interventi di fine seduta, il deputato Pd Emanuele ...

Maria Elena Boschi fregata dal Pd - Renzi bombarda : "Non mi occupo più del partito - ma...". Scissione in vista? : Del Pd "non mi occupo più", e Nicola Zingaretti dovrebbe "occuparsi dell'altro Matteo, non di me". Matteo Renzi, intervistato dal Corriere della Sera, lancia una sfida al segretario dem e alla nuova (o vecchia?) classe dirigente, parlando quasi da separato in casa. "Non ho conti da regolare sul pass

Lega : Delrio - ‘vicini a Boschi - Pd non si fa intimidire’ : Roma, 20 lug. (AdnKronos) – “A Maria Elena Boschi va la solidarietà dei colleghi deputati”. Lo dichiara il capogruppo democratico alla Camera Graziano Delrio, a proposito degli insulti ricevuti da Maria Elena Boschi nei commenti a un post contro di lei pubblicato da Matteo Salvini su Facebook.‘Condanniamo – continua – questo clima di inaccettabile violenza contro l’avversario politico, animato ...

Boschi-Salvini - botta e risposta : 'Abbiamo portato risultati - non rubli' - 'per favore' : La storia degli scontri dialettici tra Maria Elena Boschi e Matteo Salvini si arricchisce di una nuova puntata. I due tornano a beccarsi e lo fanno sui social network. Tutto nasce da un post del Ministro che, pubblicando la pagina di Libero che parla della mozione di sfiducia del Partito Democratico nei suoi confronti, non perde occasione per attaccare i Dem. La risposta della deputata del Partito Democratico è stizzita e rappresenta una vera e ...

Boschi risponde per le rime a Salvini : “Noi al governo abbiamo portato risultati non rubli” : Boschi replica duramente al vicepremier Salvini: "Caro Salvini, ho ancora il coraggio di parlare. Con noi l'Italia cresceva, c'erano più diritti e meno odio: noi abbiamo portato risultati, non rubli. Soprattutto ho ancora la Libertà di parlare: come ministro dell'Interno viene pagato per garantirmela, non per attaccarmi. Bacioni".Continua a leggere