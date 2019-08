Alimenti avariati Maxi-sequestro in ristorante cinese a Torino

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 23 agosto 2019) Rosa Scognamiglio Sono stati sequestrati 400 chili discaduti o mal conservati in undel centro molto rinomato Circa 400 chili dimal conservati sono stati sequestrati in undinel corso di un blitz della polizia in accordo con altre autorità competenti del caso. Involtini primavera, gamberetti, ravioli ripieni e pacchi di farina infestati dagli insetti. Questo, e moltro altro ancora, si celava dietro le porte a soffietto della cucina di un rinomato locale zen del capoluogo piemontese. La scoperta è stata fatta dagli agenti del Commissariato "Barriera Nizza" in rapporto di stretta collaborazione con il personale del reparto Prevenzione Crimine e gli operatori dell'ASL S.I.A.N. Nel corso di una approfondita attività di controllo presso ildi Via Nizza 385, le autorità hanno rinvenuto una quantità ...

albertolupini : RT @ItaliaaTavola: #Kebab e #ketchup avariati #Sequestrate 20 tonnellate #sequestro #frodealimentare #iat #italiaatavola - ItaliaaTavola : #Kebab e #ketchup avariati #Sequestrate 20 tonnellate #sequestro #frodealimentare #iat #italiaatavola… -