Uomo ubriaco aggredisce un' infermiera e i poliziotti dopo essere stato soccorso

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 22 agosto 2019) Andrea Pegoraro Un romano di 43 anni prima minaccia il personale del 118 e poi prende a calci e pugni gli agenti Era in unoeuforico a causa dell'alcol. Prima èdai sanitari del 118, poi ha aggredito un’e gli agenti di polizia. Un romano di 43 anni èarrecon l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ma anche di interruzione di pubblico servizio. Come riportato da Roma Today, l’era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio quando, in preda ai fumi dell’alcol, ha ricevuto prontamente l’assistenza del 118 a Casalotti, una zona ad ovest della Capitale. Una volta giunto sul posto, il personale medico ha dovuto subire le minacce e gli insulti dell’e ha quindi fatto intervenire la Polizia. Sono arrivati gli agenti del commissariato Primavalle che sono riusciti a ...

