Sognate di diventare una sirena? Ecco dove potete farlo

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 22 agosto 2019) Imparate a nuotare come una- Ottawa, Canadaper un giorno - San Diego, Stati UnitiTrasformatevi in una vera- Tulum, MessicoFate snorkeling come una- Haleiwa, HawaiiDite la verità: tutte sin da piccole abbiamo guardato con occhi curiosi la fiaba moderna dellaMadison e dell’innamorato Allen (interpretati da due giovanissimi Daryl Hannah e Tom Hanks) nel film “Splash – Unaa Manhattan”, sognando un giorno di poter avere il grazioso e affusolato fisico della protagonista. Oppure per quante di voi il cartone animato Disney preferito è “La sirenetta”, affascinate da Ariel, una ragazza dalla chioma fulva, metà donna e metà pesce? Non c’è niente da fare: come il loro canto ammaliava Odisseo nell’omonimo racconto omerico, così oggi le sirene affascinano da sempre generazioni e generazioni di donne e bambine. Sarà per la loro grazia, ...