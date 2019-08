Serie A | Parma-Juventus sabato 24 sarà in tv e in streaming su Sky

Calcio - Serie A 2019-2020 : Maurizio Sarri ha la polmonite - a rischio il debutto sabato contro il Parma : Non comincia nel migliore dei modi l’avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Il nuovo tecnico dei bianconeri ha infatti la polmonite, come è stato confermato dal comunicato ufficiale della società piemontese. “Maurizio Sarri, dopo il riposo osservato nel fine settimana, è venuto al JTC dove ha coordinato il lavoro del suo staff. Purtroppo non ha potuto dirigere sul campo l’allenamento a causa del persistere della ...

Juventus - Sarri non partecipa all’ultimo allenamento sul campo : “Ha la polmonite”. Tra 5 giorni la sfida di Serie A contro il Parma : A meno di una settimana dal via alla Serie A 2019/20, Maurizio Sarri ha dato forfait non partecipando all’ultimo allenamento sul campo della squadra. A comunicarlo è stata la Juventus che, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha spiegato che “Maurizio Sarri, dopo il riposo osservato nel fine settimana, è venuto al Jtc dove ha coordinato il lavoro del suo staff. Purtroppo non ha potuto dirigere sul campo l’allenamento a causa del ...

Serie A - le ultime dai campi : Parma - differenziato per Kucka : Ad una decina di giorni dall’inizio del campionato, le squadre di Serie A proseguono la loro preparazione in attesa degli ultimi colpi di mercato. Mattinata di allenamento per il Parma di mister D’Aversa, impegnato a preparare la sfida di Coppa Italia contro il Venezia, in programma sabato e valida per il terzo turno eliminatorio. Per i crociati lavori di core stability seguiti da forza, cambi di direzione e un lavoro per ...

Baseball - Serie A1 2019 : Bologna in finale! Parma sconfitta 5-4 in gara 5 - ora l’ultimo atto contro San Marino : Sarà tra San Marino e Bologna la finalissima scudetto della Serie A1 di Baseball 2019, con la compagine felsinea capace di chiudere la Serie contro il Parma Clima in gara-5, confermando così l’ordine di classifica della regular season, vinta proprio dalla squadra allenata da Daniele Frignani. Avvio di gara che vede Parma realizzare un doppio con Zileri nel primo inning, concedendo poi un singolo a Polonius sul cambio di campo, mentre nel ...

Serie A - la prima giornata in tv : Parma-Juventus visibile su Sky : Gli appassionati di calcio sono pronti a gustarsi la prima giornata di Serie A in tv. Un campionato che si preannuncia davvero emozionante, con la Juventus che andrà a caccia del nono scudetto consecutivo, mentre Inter e Napoli si candidano come le principali rivali dei bianconeri per il titolo. Proprio come avvenuto nella scorsa stagione, saranno visibili in diretta sette incontri su Sky, mentre i restanti tre saranno visibili su ...

Baseball - Serie A1 2019 : Bologna pareggia la Serie contro Parma - San Marino in finale : E’ San Marino la prima finalista della serie A1 di Baseball 2019, con la formazione del Titano che è riuscita a piegare Nettuno anche in gara-4, chiudendo la serie sul 3-1. Succede tutto o quasi nel corso del terzo inning, quando Mario Trinci realizza un fuoricampo che porta a casa base anche Flores e Reginato, per il 3-0, con la formazione rosso-blu che metterà a segno solamente altre due valide, senza riuscire a completare le corse. ...

Baseball - Serie A1 maschile 2019 : Bologna e Nettuno riaprono le semifinali - occasione persa per Parma e San Marino : Gara 3 delle semifinali Scudetto della Serie A1 di Baseball che non emette verdetti, ma che rilancia pesantemente la UnipolSai Bologna, piegata nelle prime due partite da Parma, ma che riesce a risollevarsi proprio con le spalle al muro, portandosi sul 3-0 dopo il primi tre inning, venendo però pareggiata nel corso della sesta frazione. Col passare del tempo, però, la formazione felsinea fa salire il numero di valide, ben 13, e allunga nel ...

Baseball - Semifinali Serie A1 2019 - Gara-2 : Parma e San Marino espugnano ancora Bologna e Nettuno e avranno i match point in casa : ancora due successi in trasferta in Gara-2 di semifinale scudetto della Serie A1 2019. Il Parma Clima e San Marino si guadagnano il 2-0 nelle rispettive Serie, e potranno dunque accedere alla finale con il vantaggio di giocarsi i match point con il fattore campo a favore. La seconda gara del Falchi comincia con Parma subito grande protagonista: già nel primo inning Alex Bassani, lanciatore partente per la Fortitudo, finisce nei guai: a basi ...

Amichevoli Serie A : Lazio in scioltezza - tris Bologna - sconfitta per il Parma : Alcune squadre di Serie A sono state impegnate in amichevole nel primo pomeriggio. Vittorie per Lazio, Bologna e Cagliari (nel primo dei due test contro il Friburgo), sconfitta per il Parma. Poker per i biancocelesti di Inzaghi, che battono 2-4 il Paderborn confermando l’ottima forma del reparto offensivo rispetto a quello arretrato: Caicedo, Cataldi, Jans (autorete) e Lulic i marcatori. Il Bologna vince invece in rimonta contro ...

Baseball - Semifinali Serie A1 2019 - Gara-1 : Parma dilaga clamorosamente a Bologna - San Marino espugna Nettuno : Non cominciano bene i playoff scudetto per le formazioni di casa: in casa della Fortitudo UnipolSai Bologna e del Sipro Nettuno City a vincere sono, infatti, il Parma Clima e San Marino. Nel match di Bologna, l’equilibrio regna sovrano molto a lungo. Passa in vantaggio la Fortitudo nel terzo inning, con singolo di Ferrini che manda a casa base Nosti, già protagonista di un doppio in precedenza. Nel frattempo, in casa Parma si fa male ...

Serie A - si apre con Parma-Juve sabato 24 alle 18 : La Lega A ha reso noti gli orari con anticipi e posticipi dei primi due turni del campionato: alle 20.45 Fiorentina-Napoli. Domenica 25 alle 18 Udinese-Milan, posticipo del lunedì (20.45) Inter-Lecce

Serie A calendario anticipi-posticipi 1iornata/ Apre Parma-Juve - Inter-Lecce lunedì : calendario Serie A anticipi e posticipi 1e 2giornata: si Apre con Parma Juventus sabato, Udinese Milan alle 18, Inter Lecce lunedì. Big match Sky e Dazn