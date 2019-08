Mattino | De Laurentiis e Wanda potrebbero incontrarsi a Capri | ultima chance per Icardi

Il Mattino : De Laurentiis non ha ancora firmato la convenzione per il San Paolo : Il Consiglio comunale ha dato il via libera alla convenzione per la gestione del San Paolo già da tempo, eppure, scrive Il Mattino, manca ancora la firma del presidente De Laurentiis. Cosa che mette in ansia Palazzo San Giacomo. Il documento non può più essere cambiato. Venne fuori da una riunione infuocata in cui ci fu scontro anche all’interno della stessa maggioranza. Occorre firmarlo entro il 15 settembre, data della prima gara ...

Il Mattino : De Laurentiis è convinto che - così com’è - il Napoli è vicino alla Juventus : Lozano Gira che ti rigira, si torna al punto di partenza. Cioè al messicano Lozano di cui Ancelotti si è invaghito lo scorso anno ai Mondiali in Russia. Lo vide protagonista della partita d’apertura vinta contro la Germania campione del mondo e non lo ha più dimenticato. Ieri sera, il messicano è tornato in campo per l’andata dei preliminari di Champions tra il Psg e il Basilea (è finita 3-2, non ha segnato). Il Mattino, con ...

Napoli-James Rodriguez - Il Mattino : “De Laurentiis ha un sogno…” : Napoli-James Rodriguez, Il Mattino rivela un’ indiscrezione relativa ai progetti di De Laurentiis per il calciatore colombiano per il quale le trattative proseguono senza soste anche grazie al potente procuratore del fantasista. Di seguito quanto apparso sull’ edizione online del quotidiano Campano. “Il sogno di Aurelio De Laurentiis è quello di portare James Rodriguez a Dimaro: pochi giorni, per regalare quell’ ...

Il Mattino : De Laurentiis - James e Mendes a Capri per la firma col Napoli : Già oggi la firma? Dopo Manolas, ecco James Rodriguez. Manca poco, pochissimo. Nella suggestiva cornice dell’isola di Capri sarebbe in corso un incontro decisivo tra Aurelio De Laurentiis, James Rodriguez e il suo agente il re dei procuratori Jorge Mendes. La trattativa per portare il numero 10 colombiano al Napoli sarebbe in dirittura d’arrivo.All’incontro ci sarebbe ovviamente anche Chiavelli. LO scrive l’edizione on ...