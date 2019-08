LIVE Canoa velocità | Mondiali Szeged 2019 in DIRETTA | Santini-Incollingo e Schera in

Fonte : oasport

(Di giovedì 22 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.32: E’ un quarto posto che vale la semifinale per Andrea! Ha retto senza particolari sussulti fino alla fine il ritmo dei primi l’azzurro. Vince il portoghese Pimenta, secondo posto per il norvegese Ullvang, terzo per l’australiano Van der Westhuyzen 9.30: A metà gara quarto posto per9.28: E’ subito il momento di Andreanella prima batteria del K1 1000. Primi quattro in semifinale più i migliori tre quinti classificati delle batterie 9.25 I cinesi Liu e Wang vincono la quarta e ultima batteria, davanti ai cubani Torres Madrigal e Jorge Enriquez, terzo posto per i cechi Fuksa/Fuksa. Anche Messico, Uzbekistan e Portogallo avanzano alle semifinali 9.20: Molto beneche chiudono al secondo posto la terza batteria e volano in semifinale. Gli azzurri sono stati sconfitti ...

