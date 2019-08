Governo | Zingaretti | linea del Pd | Governo di svolta o andare al voto

Governo - diretta consultazioni. Zingaretti : «Governo di svolta o voto». Meloni : «Con Salvini vinciamo» : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Governo - diretta consultazioni. Zingaretti : «Governo di svolta o voto». Meloni : «Con Salvini vinciamo» : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Zingaretti - i cinque punti rivisitati per un Governo Pd-M5S ‘di sinistra’ : Il pentalogo che è venuto fuori dalla riunione di ieri del Partito democratico, oltre a rappresentare un fumoso elenco generico di punti, mi pare segnali la mancanza di presa d’atto che alcune difficoltà, anche al di là della discussione sull’elenco in questione, permangono. A partire proprio da quella sicumera del Pd, partito in tromba dando per scontato che l’accordo si faccia e che si faccia alle condizioni che una forza di minoranza in ...

Governo - diretta consultazioni. Zingaretti : «Governo di svolta - o andiamo al voto». Meloni : «Con Salvini vinciamo» : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Governo - diretta consultazioni. Zingaretti : «Governo di svolta - o andiamo al voto». Meloni : «Con Salvini vinciamo» : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Governo - diretta consultazioni. Zingaretti : «Governo di svolta - o andiamo al voto» : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Crisi di Governo - seconda giornata di consultazioni al Colle | Zingaretti : disponibili a un nuovo Governo - proviamoci | Meloni (FdI) : "Unica possibilità il voto" : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd: chiara scelta europeista, pieno riconoscimento della democrazia rappresentativa, svolta radicale nelle scelte economiche, no aumenti dell'Iva, svolta sull'immigrazione. Altrimenti ok a elezioni

Crisi - Zingaretti : “Serve un Governo di svolta - alternativo alle destre e con un programma nuovo” : Quello che serve non è un “governo a ogni costo” ma “un governo di svolta, alternativo alle destre, con un programma nuovo, solido, con una ampia base parlamentare, che possa dare speranza agli italiani”. Lo ha detto Nicola Zingaretti, segretario del Pd, dopo le consultazioni al Quirinale con il presidente Mattarella L'articolo Crisi, Zingaretti: “Serve un governo di svolta, alternativo alle destre e con un ...

Zingaretti : pronti a Governo di svolta : 11.36 "Non un governo a qualsiasi costo:serve un governo di svolta, alternativo alle destre, con un programma nuovo, solido, una ampia base parlamentare che ridia speranza agli italiani.Se non dovessero esistere queste condizioni lo sbocco naturale della crisi sono le elezioni, alle quali il Pd è pronto". Così Zingaretti alle Consultazioni al Quirinale. "Il Pd ritiene utile provare a costituire un governo di svolta per il quale abbiamo ...

Governo - diretta consultazioni. Zingaretti : «Governo di svolta - o andiamo al voto» : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Crisi di Governo - seconda giornata di consultazioni al Colle | Zingaretti : disponibili a un nuovo Governo - proviamoci | Meloni (FdI) : "Unica possibilità il voto" : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti del Pd: chiara scelta europeista ma rinnovata, pieno riconoscimento della democrazia rappresentativa, svolta radicale nelle scelte economiche, no aumenti dell'Iva, svolta sull'immigrazione. Altrimenti ok a elezioni

Governo M5s-Pd - Zingaretti : “Per Di Maio nessun veto. Ma sul Conte bis zero margini” : “Discontinuità“, ripete da un paio di giorni Nicola Zingaretti. Anche sui nomi, a partire dal presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte, per dare anche l’immagine – agli occhi dell’opinione pubblica – oltre che la sostanza di un esecutivo rinnovato. Per Zingaretti sul Conte bis ci sono “zero” margini di trattativa: “Conte non va bene: non si può dire che gli altri, ovvero Salvini, ...

Per il prossimo Governo Zingaretti vorrebbe un "servitore delle istituzioni" : “Conte non va bene”, dice il segretario del Pd Nicola Zingaretti in un'intervista a Il Messaggero, spiega che sul suo nome i margini di trattativa sono zero” in quanto “non si può dire che gli altri, ovvero Salvini, hanno sbagliato, e riprendere a governare come se nulla fosse cambiando solo alleato”. Zingaretti è invece più incline alla soluzione di “un uomo di Stato, a un alto servitore delle istituzioni”. Quanto a se stesso Zingaretti ...

Renzi vuole il Governo - Zingaretti cerca un alleato per fermare tutto : Di Maio : Roma. Si ritrovano tutt’e due un po’ così, storditi e dubbiosi, costretti – ma forse ancora non del tutto – a interpretare i ruoli che la trama di questa folle commedia d’agosto ha assegnato loro quasi senza che se ne rendessero conto. E allora, giunti insieme alla metà del guado, ora Nicola Zingare