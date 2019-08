Governo | per ‘trattativisti’ Pd c’è apertura Di Maio | attesa per Mattarella**

**Governo : odg Pd - ‘ok verifica nuova maggioranza per esecutivo di svolta’** (2) : (AdnKronos) – “Nel pieno rispetto delle sue prerogative la delegazione del Pd -si legge nell’odg dem- indica al capo dello Stato i presupposti sui quali intende concentrare la propria iniziativa per l’avvio di una fase politica nuova e la verifica di un’altra possibile maggioranza parlamentare in questa legislatura”. Questo l’elenco dei punti: “L’impegno e l’appartenenza leale ...

**Governo : odg Pd - ‘ok verifica nuova maggioranza per esecutivo di svolta’** (3) : (AdnKronos) – “Se tali condizioni -si legge ancora nell’odg del Pd- troveranno nei prossimi giorni un riscontro basato sulla necessaria discontinuità e su un’ampia base parlamentare siamo disponibili ad assumerci la responsabilità di dar vita a un governo di svolta per la legislatura”. “In caso contrario il Partito Democratico coinvolgerà le forze politiche disponibili a costruire un progetto di ...

**Governo : Salvini - 'Mi risulta che ci siano telefonate per una ammucchiata'** : Catania, 11 ago. (AdnKronos) - "Mi risultano che siano per ora numerose telefonate all'insegna della poltrona, per una ammucchiata per non mollare la poltrona. e' una certezza. C'era il patto della crostata, questo è il patto della poltrona. Per carità, io non faccio il santo però è veramente di uno

**Governo : Salvini - 'ottobre data limite per fare manovra'** : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) - "Ottobre è la data limite per poi fare una manovra economica per il paese". Lo ha detto Matteo Salvini a Taormina.

**Governo : Salvini - ‘ottobre data limite per fare manovra’** : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) – “Ottobre è la data limite per poi fare una manovra economica per il paese”. Lo ha detto Matteo Salvini a Taormina. L'articolo **Governo: Salvini, ‘ottobre data limite per fare manovra’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

**Governo : Fraccaro - ’non c’è nessun lavoro per un altro esecutivo’** : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “Non c’è nessun lavoro per un altro esecutivo”. Lo ha assicurato il ministro per Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ospite di Sky Tg24. L'articolo **Governo: Fraccaro,’non c’è nessun lavoro per un altro esecutivo’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

**Governo : Di Maio - stop appuntamenti Emilia - a Roma per impegni istituzionali** : Roma, 8 ago. (AdnKronos) - Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ha annullato gli appuntamenti previsti per questa mattina a Cavriago e per stasera a Bologna, in Emilia Romagna. Resterà a Roma per impegni istituzionali.