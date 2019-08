Warhammer 40 | 000 | Mechanicus arriverà su console nel primo trimestre del 2020

La serie TV live action di Warhammer 40 - 000 sarà prodotta dal creatore di The Man in the High Castle : Big Light Productions, guidata da Frank Spotnitz, creatore di The Man in the High Castle, collaborerà con Games Workshop di Warhammer 40.000 per la serie TV live-action, Eisenhorn.La serie sarà ambientata nell'universo di Warhammer 40.000, dove l'umanità è sull'orlo dell'annientamento. Mentre gli eserciti dell'umanità intraprendono una guerra senza fine attraverso i campi di battaglia, nell'oscurità infuria un conflitto segreto, combattuto dagli ...