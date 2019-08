Governo | Pd pronto a trattare con M5S | Salvini | ' Parlano di poltrone | noi di manovra'

Governo : Renzi - ‘pronto a sfidare Salvini a elezioni e in Tv’ : Roma, 19 ago. (AdnKronos) – “Sono pronto a sfidare Salvini alle elezioni nel collegio di Firenze o in quello di Milano, scelga lui. Ma prima viene il Paese. Va evitato l’aumento dell’IVA. Prima i risparmi degli italiani, poi le ambizioni di parte. Poi pronto al confronto nel collegio e in TV”. Lo scrive su twitter Matteo Renzi postando la sua intervista a ‘Studio Aperto’. L'articolo Governo: Renzi, ...

Governo : Salvini sarebbe pronto a offrire la presidenza del Consiglio a Luigi Di Maio : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini pur di far rientrare la crisi di Governo sarebbe pronto ad offrire la presidenza del Consiglio a Luigi Di Maio. A sostenere l'incredibile colpo di scena sarebbero dei parlamentari del Pd. Tra dem e M5S, in attesa di sviluppi, si sarebbero intanto sospesi tutti i contatti. Il leader dei pentastellati ha subito smentito con un post su Facebook: "Leggo continue fake news - ha scritto - ma sono tutte cose che ...

Crisi di Governo - fonti Pd : “Salvini pronto a offrire Chigi a Di Maio”. Che smentisce : “Fake news”. Renzi : “Può accadere di tutto” : Luigi Di Maio a Palazzo Chigi, Giuseppe Conte alla commissione Europea. E un nuovo governo M5s- Lega con nuovi ministri graditi al Carroccio ma rispettando i rapporti di forza attualmente vigenti. Sarebbe questa la proposta che Matteo Salvini è pronto a fare al Movimento 5 stelle pur di far rientrare la Crisi di governo, da lui stesso provocata, ed evitare la formazione di una nuova maggioranza composta da grillini e Pd. A sostenerlo sono fonti ...

Crisi di Governo - nel Pd diviso prende quota la terza via : un Governo di legislatura. Renzi pronto a entrarci - ma medita la scissione : Esiste un’alternativa tra il voto subito chiesto da Nicola Zingaretti e un governo di scopo per fare la manovra invocato da Matteo Renzi. In un Partito democratico che pare spaccarsi anche quando sono gli altri a litigare e provocare la Crisi, prende quota una terza via che potrebbe essere la soluzione del rebus: un governo di legislatura che duri almeno tre anni, cioè fino all’elezione del nuovo presidente della Repubblica nel 2022 ...

Crisi di Governo - Zingaretti : “Pd pronto a voto - ora si decide destino nostra democrazia” : Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, commenta l'apertura della Crisi di governo: "Siamo pronti alla sfida. Nelle prossime elezioni non si deciderà solo quale governo ma anche del destino della nostra democrazia, della collocazione internazionale del nostro Paese". Giorgia Meloni, per Fratelli d'Italia, chiede di tornare al voto per "dare agli italiani il governo sovranista".Continua a leggere

Crisi Governo - Zingaretti : ‘Pd pronto alla sfida’. Di Battista : ‘Salvini è uno schiavo del sistema’ : “Siamo pronti alla sfida. Nelle prossime elezioni non si deciderà solo quale governo ma anche del destino della nostra democrazia, della collocazione internazionale del nostro Paese”. Nicola Zingaretti commenta così su Facebook l’apertura della Crisi di governo tra M5s e Lega. “Il Pd chiama a raccolta tutte le forze che intendono fermare idee e personaggi pericolosi – aggiunge il segretario del Partito democratico ...

Sulla Tav è il giorno della resa dei conti | Salvini pronto al voto anticipato - Conte frena : "Non si discute sull'operato del Governo" : "La mozione M5s impegna l'Aula a ridiscutere l'opera" spiega il vicepremier. Salvini sventola la minaccia di voto anticipato

Rete ospedaliera Regione Abruzzo - pronto il piano di riordino Sospiri - ora confronto con Governo : L'Aquila - “Il piano di riordino della Rete ospedaliera abruzzese rappresenta una promessa fatta ai territori e puntualmente mantenuta: Pescara ha un DEA di II livello, ovvero l’eccellenza; Penne torna ad avere un vero ospedale con un pronto soccorso operativo ventiquattro ore su ventiquattro e la riapertura dei reparti connessi per garantire il diritto alla salute dei cittadini; Popoli si conferma quale centro pubblico di riabilitazione di ...

Area 51 - un milione e mezzo di persone pronto ad invadere la base segreta : il Governo Usa trema : Lo scorso 1 luglio è stato creato dall'australiano Jackson Barnes l'evento su Facebook Storm Area 51: "Ci incontreremo all'attrazione turistica Area 51 Alien Center. Lì coordineremo la nostra irruzione". Così Barnes, secondo quanto riportato dal Messaggero, ha dato appuntamento per il 20 settembre a

Di Maio scarica Salvini : pronto Governo grillini dem : Questa volta è davvero finita? Cade il governo Conte? L’elezione di Ursula von der Leyen a presidente della Commissione Ue

Alitalia - c'è l'accordo con il Governo : il consorzio a quattro pronto lunedì : Luigi Di Maio non rinuncia a mettere il cappello sul salvataggio di Alitalia. Subita la presa di posizione scritta di Delta che nella nuova compagine azionaria ha blindato la presenza di...

FINANZA E POLITICA/ Il calcolo pronto a far saltare il Governo : Lo spread sceso ancora sotto i 200 punti non deve illudere: l 'Italia in stagnazione ha bisogno di un manovra che questo Governo non può varare

Migranti - Libia : il Governo di al-Sarraj è pronto a chiudere i centri per migranti : ...