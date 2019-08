È polemica per la scelta dell’arbitro portoghese per Torino-Wolverhampton

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Èper la designazione della quaterna arbitrale per. Ha infatti sorpreso ladei portoghesi, dal momento che la formazione delne schiera ben 14 tra campo e preparatori atletici. Non che Dias non sia un arbitro di livello, come spiega la Gazzetta dello Sport, è internazionale dal 2010, è un «èlite »scelto per un Playoff dove di solito arbitrano i «first», per lui parlano 494 partite in carriera di cui 28 in Europa League e 13 in Champions. È stato anche varista al Mondiale in Russia. È solo che sarebbe stato meglio evitare di creare una tale anomalia per evitare possibili incidenti. L'articolo Èper ladell’arbitroperilNapolista.

repubblica : Open Arms, i pm di Agrigento procedono per sequestro di persona e abuso d'ufficio. Ma è polemica sulle condizioni d… - Corriere : Carola Rackete (finta) ammanettata e calpestata: polemica per il video leghista - SirDistruggere : La cosa più surreale che ho letto in merito alla polemica degli idioti contro Richard Gere è stata quella del suo '… -