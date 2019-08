Calciomercato | le bombe | Rami | Paletta e Llorente pronti a tornare in Italia | doppia idea

Calciomercato - le trattative : bombe clamorose sulla Juventus - Maxi Lopez può tornare in corsa - innesto del Verona : Ultimi giorni clamorosi di Calciomercato, le trattative sono entrate nella fase decisiva e sono in arrivo importanti novità soprattutto per le big del campionato. Una di queste è sicuramente la Juventus e gli ultimi aggiornamenti arrivano direttamente dall’estero. I bianconeri sono al lavoro in uscita ma l’intenzione è quella di completare la rosa con un altro difensore ed un attaccante. La Juventus è al lavoro con il ...

Calciomercato - Crotone a caccia del bomber da doppia cifra : nel mirino Falcinelli : Una sconfitta onorevole contro una formazione di Serie A come la Sampdoria, il Crotone saluta la Coppa Italia 2019/2020 a testa alta mettendo in seria difficoltà la squadra di Eusebio Di Francesco nonostante le numerose assenze in difesa e in attacco. I rossoblu, andati in vantaggio con Molina si vedono però raggiungere e superare nel finale di primo tempo cedendo nella ripresa con il risultato finale di 3-1 per i blucerchiati. A tenere banco a ...

Calciomercato - le bombe : la Juve bussa in casa Barcellona - Perisic al Bayern - innesti di Parma e Samp : Ecco tutte le ultime trattative sul fronte Calciomercato, continua il matrimonio tra il Manchester City e Ilkay Gundogan, accordo fino al 2023. “Sono molto felice – ha dichiarato il tedesco di origine turca – Mi sono divertito moltissimo negli ultimi tre anni al Manchester City, mi sono sentito a casa sin dal primo giorno. Sono molto felice di aver firmato il nuovo contratto – le parole del giocatore affidate al ...

Calciomercato – Le bombe della notte - Roma su Suso : la richiesta del Milan - doppia cessione per la Juventus? : Calciomercato – Il Calciomercato non dorme mai. Arrivano notizie anche in tarda serata. A fare il punto è Sky Sport nella trasmissione “Calciomercato – L’originale”. La Roma, dopo le operazioni Mancini e Veretout delle ultime ore, è tornata su un vecchio pallino: Suso. Lo spagnolo del Milan non è più considerato tra gli incedibili anche se Giampaolo vorrebbe reinventarlo da trequartista. I rossoneri hanno ...

Calciomercato - le bombe della notte : il Milan su Upamecano - il Fenerbahce mette nel mirino Khedira e la Roma su Alderweireld : Altra giornata movimentata per quanto riguarda il Calciomercato, sono ore caldissime, ecco tutte le ultime trattative. Il Cagliari continua la ricerca al sostituto del centrocampista Barella, arrivano conferme sull’interesse per il calciatore del Napoli Rog. Secondo quanto riportato Gianluca Di Marzio durante lo speciale Calciomercato il Sassuolo ha messo nel mirino Toprak del Borussia Dortmund, calciatore di grande esperienza. Si ...

Calciomercato - le bombe della notte : acquisto del Brescia - Sassuolo su un terzino - colpi di Bologna e Verona : Calciomercato – Il Calciomercato non dorme mai. Ore di trattative, ufficialità e rumors. Il Brescia piazza il primo colpo per la Serie A. Dal Clermont arriva Florian Ayé, attaccante classe ’97 che nell’ultima stagione ha segnato 18 reti nella seconda divisione francese. Acquisti anche per il Verona. Arriva Salvatore Bocchetti dallo Spartak Mosca. Il difensore firmerà un biennale. Altro arrivo nella retroguardia scaligera. ...

Calciomercato - le bombe della notte : tre cessioni alla Juve - il Cagliari prende Mattiello - Antenucci al Bari : Ultime ore calde di Calciomercato non solo in Serie A ma anche all’estero. Dopo la cessione di Joao Felix all’Atletico Madrid il Benfica ha individuato il sostituto, si tratta del calciatore del Real Madrid Raul de Tomas per 20 milioni di euro, firmato un contratto fino al 2024, con l’inserimento di una clausola rescissoria di 100 milioni di euro. In Serie C veramente scatenato il Bari, mancano gli ultimi dettagli per ...