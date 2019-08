Alpinista 33enne muore sul Cervino | salvo il compagno di cordata | “È morta di sfinimento”

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 21 agosto 2019) “Era sfinita, diceva che era senza forze. Si è accasciata a terra e non ha reagito. Allora sono salito fino a Capanna Carrel per cercare aiuto, ma era vuota. Così ho provato a dare l'allarme via radio. Nessuno rispondeva. Ho preso una coperta e sono tornato da lei. Dopo una mezzora, mi sono reso conto che era”, a parlare è ilucrainodella coetanea bielorussa, Katsiaryna Klimanskaya,la notte scorsa sul. Il corpo della donna è stato recuperato questa mattina dai tecnici del soccorso alpino valdostano che hanno raggiunto il punto in cui si trovava, un centinaio di metri sotto alla capanna Carrel, che si trova a 3.835 metri. L’uomo è stato sentito Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia.