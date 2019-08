Al via la raccolta delle mele in Valtellina | oltre 300mila quintali

Morto in viaggio di nozze sotto gli occhi della moglie : raccolta fondi per portare Ciro a casa : Una raccolta fondi per contribuire alle spese che la famiglia dovrà sostenere per riportare in Italia la salma. Tutta Acerra si mobilita per Ciro Chiariello, 40 anni, un...

Ciro - morto in Kenya durante viaggio di nozze : raccolta fondi per il rimpatrio della salma : Chiariello, di Acerra, aveva 40 anni. Una tragedia improvvisa: è stato colto da un malore, rivelatosi fatale, durante una...

Caldo : al via la raccolta delle mele in Italia : Con il Caldo al via la “vendemmia delle mele” in Italia con una produzione stimata in calo del 3% rispetto allo scorso anno per un totale che sfiora i 2,2 milioni di tonnellate nel 2019 per quello che è il frutto nazionale più consumato nel nostro Paese. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti su dati Prognosfruit in occasione dell’inizio della raccolta per le varietà più precoci come la Gala, la prima ad essere staccata. L’Italia si ...

Nicola Zingaretti avvia una raccolta firme per chiedere le dimissioni di Matteo Salvini : "Parte la raccolta firme che andrà avanti fino al 12 settembre in tutta Italia sulla petizione 'Troppe ombre. Pochi fatti. Salvini dimettiti!'": il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, annuncia la raccolta firme per chiedere le dimissioni di Matteo Salvini. Sullo slittamento della mozione di sfiducia al ministro dell'Interno ha detto: "Mi dispiace che su questo tema ci siano state delle strumentalizzazioni anche interne al ...

Dimissioni di Salvini - il Pd avvia una raccolta firme : Il Pd le sta provando proprio tutte per liberarsi dall’ingombrante presenza di Matteo Salvini al governo. Stavolta è il segretario Dem in persona, Nicola Zingaretti, ad annunciare l’avvio di una raccolta firme finalizzata alla richiesta di Dimissioni del Ministro dell’Interno e Vicepremier del governo gialloverde guidato da Giuseppe Conte. L’altisonante annuncio zingarettiano arriva dalle colonne de Il Corriere della Sera, quotidiano a cui il ...

La storia di Paolo - 27 anni e un tumore alla gabbia toracica : al via la raccolta fondi per permettergli di curarsi [FOTO] : Un raro tumore all’interno della gabbia toracica, le poche cure a disposizione, poi la scoperta di un possibile intervento in America: inizia da qui la raccolta fondi a favore di Paolo Chillè, 27enne siciliano che lotta per vivere. Ed in molti si stanno mobilitando per sostenerlo Nel pomeriggio di oggi, un partecipato corteo per sensibilizzare la raccolta fondi a favore di Paolo Chillè, partito alle 18.30 da Piazza Cairoli a Messina, ha ...

Amanda Knox : "Falsità sulla raccolta fondi per le nozze e sul viaggio in Italia - mai chiesto soldi" : "Non siamo sposati. Il nostro matrimonio si terrà il 29 febbraio 2020. Stiamo pagando per tutto autonomamente", chiarisce la Knox in una lettera scritta insieme al fidanzato

Caldo - Coldiretti : al via la raccolta di pomodoro - prima il Nord : “I cambiamenti climatici rovesciano la raccolta del pomodoro in Italia con il Nord che parte prima e anticipa il Sud anche per effetto del meteo pazzo e un’estate che ha visto in media 11 tempeste al giorno fra tornado e grandinate spesso nelle aree del Mezzogiorno“: è quanto emerge da una analisi di Coldiretti in occasione del via alla raccolta 2019 di pomodoro per pelati, polpe, passate, concentrato e sughi Made in Italy con gli ...

Amanda Knox lancia una raccolta fondi per il suo matrimonio : “Abbiamo speso tutto per il viaggio in Italia” : Ce la ricordiamo nella sua recente partecipazione al Festival della giustizia penale, a Modena. E ora Amanda Knox, attraverso il sito che gestisce insieme al futuro marito Chris Robinson, fa sapere che la coppia ha speso tutti i propri risparmi per il viaggio in Italia, viaggio che è servito a realizzare un loro progetto. “Con poco tempo per pianificare e nessun sostegno finanziario, abbiamo dovuto spendere i nostri fondi per il matrimonio ...

Rifiuti a Roma : la Procura avvia un'indagine sulla mancata raccolta : La Procura di Roma ha aperto un maxifascicolo di indagine contro ignoti per la crisi dei Rifiuti nella capitale, in seguito ad una serie di esposti arrivati a piazzale Clodio da parte di associazioni e cittadini sulla mancata raccolta delle ultime settimane. Al momento nel procedimento, coordinato dal Procuratore aggiunto Nunzia D’Elia, si ipotizzano violazioni del codice dell’ambiente sulla gestione dei Rifiuti così come ...

Al via “Cuore Mediterraneo” : la raccolta differenziata non va mai in vacanza : La raccolta differenziata non va mai in vacanza. Anche in estate è importante gettare nel bidone giusto i contenitori in acciaio, perché l’acciaio è un materiale permanente che si ricicla al 100 % e all’infinito, amico del mare e dell’ambiente. In occasione del nuovo viaggio di Goletta Verde, l’imbarcazione di Legambiente che da oltre 30 anni monitora la qualità delle acque e denuncia le illegalità ambientali, arriva nei porti e sulle ...