A 8 anni ruba l' auto ai genitori e percorre l' autostrada a 140 km all' ora “Volevo solo

Chiara Ferragni? Non avete visto sua madre : Marina di Guardo sexy ad Aruba - bikini atomico a 58 anni : Formosa, provocante, tatuata. Adesso capiamo da chi Chiara Ferragni ha ereditato il sex appeal. Lei è Marina di Guardo, cremonese 58enne, scrittrice erotica. E soprattutto mamma dell'italiana più cliccata del mondo. La donna, che ha altre due figlie, racconta Chiara nel film a lei dedicato che sarà

Karina Cascella : “Ho rubato il fidanzato a Paola Frizziero? Follia pura - si erano lasciati da anni” : Teresa Cilia ha accusato Karina Cascella di aver rubato il fidanzato a Paola Frizziero all'epoca della relazione di quest'ultima con Salvatore Angelucci. In queste ore, l'opinionista ha spiegato che tali insinuazioni sarebbero completamente infondate. A suo dire, quando lei iniziò una relazione con Angelucci, Sasà e Paola si erano lasciati da anni.

"Sì - mi sento orfano della Luna... Ci hanno rubato il mito 50 anni fa" - : Paolo Scotti L'attore nel Cretto di Gibellina porta in scena un «controcanto» dell'impresa dell'Apollo 11 Un grande balzo per l'umanità? O un salto dentro la malasorte? Nel coro di voci che quest'estate ha intonato le celebrazioni per cinquant'anni della discesa dell'uomo sulla Luna, ecco alzarsene una imprevedibilmente stonata. Quella di Rocco Papaleo. O meglio: quella dei poeti e degli intellettuali che nel 1969, tutt'altro che ...

Giorgio Mulè contro Giovanni Toti : "Come vuole fare il capo". Così pensa di derubare Berlusconi : «Forza Italia non vive alcuna crisi di identità, come ribadito dal presidente Berlusconi. Siamo il perno del centrodestra e rivendichiamo la nostra tradizione democratica, moderata e liberale. C' è poi chi, folgorato sulla via dell' opportunismo, gioca a fare il leader con i voti degli altri spaccia

Il cancro ruba ai bimbi 11 milioni di anni di vita - colpiti soprattutto i Paesi poveri - ma sono stati compiuti enormi progressi : Il cancro infantile ogni anno porta via ai bambini di tutto il mondo oltre 11 milioni di anni di vita. E’ quanto emerso da una ricerca pubblicata sulla rivista The Lancet Oncology, la prima analisi che quantifica l’impatto del cancro infantile in termini di anni di vita persi per cattiva salute, disabilità e morte precoce legate al tumore. Ad essere colpiti sono soprattutto i Paesi poveri, come dimostra lo studio basandosi su dati ...

Oipa : dopo sei anni ritrovata cucciola rubata : Roma – “Furto di cani: questo terribile fenomeno, diffuso in tutto il territorio nazionale, e’ purtroppo una triste realta’ e coinvolge soprattutto cani di razza e cuccioli. La storia di Cleopatra e’ una di queste: quando e’ stata rubata, era una simpatica cucciolotta di 5 mesi di American Bully. Per rubarla i ladri hanno forzato delle sbarre molto resistenti, ‘forse un furto su commissione’, aveva ...

Un uomo fa il baby-sitter ad un bambino di 11 anni e con lui va in supermercato a rubare : Un uomo si stava occupando di un bambino di 11 anni facendogli da baby sitter. Un pomeriggio ha deciso di uscire con il bambino per andare a fare una passeggiata e i due sono entrati in un supermercato. Lì l’uomo ha rubato delle merce e poi è uscito senza pagare. La sorveglianza si è accorta del movimento strano dell’uomo tra gli scaffali e l’ha seguito fino al parcheggio delle macchine dove l’uomo che si è accorto di avere la ...

Incidente a Rubano - moto tampona auto : Franco muore sul colpo a 53 anni - grave la moglie : Incidente mortale e Rubano, in provincia di Padova dove sabato notte una moto ha tamponato un'auto, piombandole addosso. Morto sul colpo il centauro alla guida della due ruote, Franco Benato, mentre è in pericolo di vita la moglie, che viaggiava con lui. Sotto choc la 29enne conducente della macchina: indagini in corso.Continua a leggere

Silvio Berlusconi - le gravi parole rubate su Giovanni Toti : Forza Italia a un passo dalla scissione : Forza Italia a un passo dalla scissione? Le parole consegnate da Silvio Berlusconi ai suoi fedelissimi non sono per niente rassicuranti: "Non mi piace per nulla il modo in cui si sta comportando Giovanni. L'abbiamo promosso coordinatore nazionale insieme a Mara Carfagna, io mi sto impegnando a rilan