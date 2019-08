Un gruppo di ragazzi non è stato fatto entrare in una discoteca di Ibiza perché

Parma - gruppo di ragazzini fa irruzione in chiesa lancia biciclette sull’altare : prete costretto a interrompere la messa : Un gruppo di ragazzini, tutti di età compresa fra gli 8 e i 15 anni, ha fatto irruzione in chiesa e ha lanciato delle biciclette contro l’altare, obbligando il sacerdote a interrompere il battesimo che stava celebrando. Succede a Parma, nella chiesa di Santa Maria della Pace, in piazzale Pablo, dove da qualche giorno la bada di ragazzini tiene in ostaggio l’edificio, disturbando le funzioni e costringendo il parroco a sospendere più ...