Spazio | satellite IXPE | in volo con un Falcon per osservare l’universo nei raggi X

Spazio - Airbus : lanciato con successo il 2° satellite di SpaceDataHighway a bordo di Ariane 5 : Il satellite EDRS-C, secondo nodo di comunicazione del sistema SpaceDataHighway (noto anche come EDRS, European Data Relay System), è stato lanciato con successo in orbita geostazionaria a 31° Est da Kourou, nella Guyana Francese, tramite il lanciatore Ariane 5. Dopo una prima fase di test, raddoppierà la capacità di trasmissione del sistema così da inoltrare simultaneamente i dati provenienti da due satelliti di osservazione e fornirà un ...

Osservazione della Terra : lanciato con successo il 2° satellite della costellazione EDRS - “l’Autostrada dello Spazio” : È stato lanciato con successo il secondo satellite che si unisce alla costellazione che forma il Sistema Europeo di Trasmissione Dati EDRS (European Data Relay System). Il satellite è stato lanciato da un Ariane 5 partito dalla base di lancio europea di Kourou, nella Guyana francese, il 6 agosto alle 21:30 ora italiana (19:30 UTC). EDRS permette di osservare la Terra quasi in diretta, accelerando le risposte alle situazioni di emergenza e ...

Spazio - missione esaurita : satellite cinese si schianta sulla Luna : missione esaurita: il minisatellite orbitale cinese Longjiang-2 si è schiantato sulla Luna. Il satellite è stato osservato dal centro controllo dopo aver completato la sua missione che è durata 72 giorni più del previsto. Lo ha affermato oggi il Lunar Exploration and Space Program Center della China National Space Administration. Secondo il centro, il micro satellite si è schiantato in un’area predeterminata sul lato nascosto della Luna ...

Spazio : il satellite JUICE inizia il suo viaggio (sulla Terra) - la struttura interna pronta per essere trasferita : Airbus Defence and Space ha completato le prime fasi di costruzione della struttura interna del satellite JUICE dell’Agenzia spaziale europea (ESA). Questo segna l’inizio del suo viaggio terrestre attraverso diversi siti Airbus in Europa (Lampoldshausen, Friedrichshafen e Tolosa) in vista della sua integrazione finale. Airbus sta costruendo la sonda spaziale JUICE (JUpiter ICy Moons Explorer) per conto dell’ESA, per studiare il ...

Spazio : nel 2022 Italia e Israele in orbita col satellite Shalom : Attraverso il lanciatore Italiano Vega, Italia e Israele manderanno in orbita nel 2022 il satellite Shalom, “pace” in israeliano, dotato di una super-vista per l’osservazione della Terra. “Come il suo predecessore, il satellite Italiano Prisma, lanciato a marzo 2019, Shalom è basato sulla tecnologia iperspettrale, che gli permetterà di studiare il nostro Pianeta ancora più a fondo di Prisma“, ha spiegato il ...