Quando i cervelli fuggono nascono meno imprese

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2019) Molti giovani hanno lasciato l’Italia negli ultimi anni, soprattutto durante la crisi. Quali sono stati gli effetti sull’imprenditorialità? Una ricerca stima quanteinsono state costituite, in particolare tra quelle ad alta innovazione. di Massimo Anelli, Gaetano Basso, Giovanni Peri e Giuseppe Ippedico* (Fonte: lavoce.info) Emigrazione e imprenditorialità: come stimare il nesso? Sempre più italiani, soprattutto giovani, lasciano il paese. Le conseguenze dell’ondata migratoria sono ormai una costante nel dibattito italiano, ma ci si è concentrati finora sulle implicazioni per la demografia (anche su lavoce.info) e lo stock di capitale umano (pari a un punto di Pil all’anno secondo stime di Confindustria citate anche dal ministro Giovanni Tria). Tuttavia, se coloro che se ne vanno sono giovani e hanno elevata professionalità e propensione all’imprenditorialità, ...

