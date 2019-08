Prima della Scala | il cast sarà una parata di stelle | Netrebko sarà Tosca | Caravadossi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2019) Mancava solo un nome neldi, l’opera scelta per la. Quello del pittore Mario Cavaradossi: ieri il teatro ha annunciato cheFrancesco Meli, tenore genovese, a completare ladidel prossimo 7 dicembre. Al suo fianco, la superstar Annanel ruolo die il baritono Luca Salsi in quello di Scarpia. Classe 1980, Meli ha debuttato allaa soli 23 anni, diretto da Riccardo Muti. Da lì, una carriera tutta in ascesa: perfino Placido Domingo lo ha indicato tra i suoi eredi. Per il ruolo del pittore Mario Cavaradossi (protagonistastruggente romanza E lucevan le), in molti puntavano sul tenore azero Yusif Eyvazov, partnersul palco e nella vita (sono sposati dal 2015). E invece, l’ha spuntata Meli, che è nel suo momento di grazia: il 2019 gli ha sorriso fin dall’inizio, quando è stato scelto come tenore ...

