Pensa che peso più di tua moglie | Belen risponde a Fedez e i fan impazziscono

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 20 agosto 2019) Riccardo Palleschisono entrambi due vip che usano moltissimo i social, per caso si sono ritrovati a scambiarsi messaggi in pubblico e la cosa ha fatto divertire i fan Le vacanze in agosto sono un "must" per moltissimi italiani e anche i vip scelgono questo periodo proprio perché le trasmissioni televisive e programmi vari sono ridotti al minimo. L'estate,Rodriguez e, la stanno trascorrendo insieme alle rispettive famiglie ma entrambi non mancano di condividere i loro momenti di gioia e complicità con i loro fan. È successo che, per una caso strano ma allo stesso tempo divertente, i due si sono ritrovati a commentarsi a vicenda i post su Instagram. Tutto per colpa di Stefano De Martino., infatti, ha postato su Instagram una foto in cui si trova sulle spalle del marito, in compagnia del figlio Santiago. Una fotografia simpatica ma allo stesso ...

matteorenzi : Persino il premier Conte sfiducia Salvini: ci ha messo 14 mesi ma anche lui si è reso conto della “slealtà” del suo… - matteorenzi : La Casellati ci convoca domani alle 18 in Aula al senato. Pensa di far felice Salvini e in realtà renderà plastico… - borghi_claudio : Mi sa che qualcuno non ha capito che io questa situazione la vivo con estremo distacco. Si va a votare? Ottimo. Vol… -