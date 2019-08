Parma | soldi falsi al kebab | scoppia violenta rissa tra stranieri

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 20 agosto 2019) Federico Garau Il proprietario del locale ha subito richiamato l'attenzione dei clienti per segnalare il problema, ma è stato bellamente ignorato. Dopo aver chiesto l'aiuto di alcuni connazionali èta unatra i due gruppitrain pieno centro a, a causa di un pagamento effettuato con banconote false. L'episodio risale alla tarda serata di qualche giorno fa, e si è svolto tra piazza Garibaldi e via Mazzini dinanzi agli occhi di numerosi testimoni. La causa scatenante della violenza, come riportato dalla stampa locale, è il pagamento di un conto conda parte di un gruppetto di tunisini. Dopo aver mangiato delin un locale della zona, i nordafricani hanno saldato il loro conto consegnando al proprietario di nazionalità pakistana delle banconote chiaramente fasulle. In un primo momento l'uomo, resosi conto della ...

