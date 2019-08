Open Arms | Spagna | “A breve soluzione | non guardiamo dall’altra parte come Salvini” Ma

I migranti si sono buttati in mare dalla Open Arms per nuotare verso la costa : Aggiornato alle ore 11,10 del 20 agosto 2019. Almeno 4-5 migranti di quelli a bordo della Open Arms si sono buttati in mare a largo di Lampedusa e stanno nuotando verso la costa. Un blitz a sorpresa, negli stessi minuti in cui il governo e la Guardia Costiera stavano organizzando il trasferimento delle persone in Spagna. Dopo pochi minuti sono intervenuti i gommoni della Guardia Costiera e hanno messo in salvo gli uomini in mare. Nella notte ...

Open Arms - migranti si gettano in mare : 11.23 Molti migranti a bordo della Open Arms hanno cominciato a gettarsi in mare,per cercare di raggiungere l'isola di Lampedusa,distante 700 metri.Un mezzo della Guardia Costiera si dirige verso la nave per recuperare le persone in acqua "Nelle prossime ore" il governo di Madrid offrirà una soluzione alla Open Arms,da 19 giorni in mare con circa 100migranti a bordo. Lo ha detto la ministra della Difesa spagnola Robles. E' "un'emergenza ...

Open Arms - Matteo Salvini : "Non siamo il campo profughi d'Europa. Immigrati finti minori e malati in Spagna" : "La linea della fermezza è l'unico modo per evitare che l'Italia torni ad essere il campo profughi d'Europa, come dimostrato anche in queste ore con la nave Ong Open Arms dei finti malati e dei finti minori che si sta preparando per partire per la Spagna", attacca Matteo Salvini su Twitter. Leggi an

Migranti : dimessi dal Poliambulatorio i due naufraghi Open Arms soccorsi nella notte : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - Stanno meglio e sono già stati trasferiti all'hotspot di contrada Imbriacola i due Migranti, evacuati dalla Open Arms, che nella notte sono stati ricoverati al Poliambulatorio per le visite. Si tratta di un uomo e di una donna che accusavano problemi cardiaci. Sulla na

Open Arms : altro tentativo di raggiungere le coste a nuoto - uomo recuperato in mare : Palermo – Si e’ tuffato in acqua e ha tentato di raggiungere Lampedusa a nuoto, ma e’ stato raggiunto e recuperato da una unita’ della guardia costiera. Protagonista uno dei migranti ospiti a bordo della Open Arms, alla fonda davanti all’isola delle Pelagie. L’episodio, documentato dal fondatore della ong spagnola Oscar Camps con un breve video su Twitter, e’ avvenuto in mattinata. “Inizia il ...

Open Arms - Toninelli : "Pronti a portare i naufraghi in Spagna con nave della Guardia costiera" : Open Arms: "Ok, ma trasferimento in aereo o con un traghetto". Il ministro dei Trasporti: "Disponibili a portare tutti i migranti in Spagna con la Guardia costiera". Ma chiede a Madrid di ritirare la bandiera all'imbarcazione dell'Ong. A bordo restano ancora 98 naufraghi

Open Arms - sbarcati altri 8 migranti. Un altro si butta in mare : Gianni Carotenuto Nella notte tra lunedì e martedì 8 dei 107 migranti ancora sulla Open Arms sono stati fatti sbarcare a Lampedusa in quanto bisognosi di assistenza. Un altro migrante, gettatosi in acqua, è stato recuperato dalla Guardia costiera Dopo lo sbarco de 27 minorenni della Open Arms autorizzato dal premier Conte, nella notte tra lunedì e martedì altri 8 migranti che avevano bisogno di assistenza sono stati fatti scendere ...

Open Arms. Spagna : perché non da noi? L'Ong : sceneggiata : Il presidente di Open Arms Riccardo Gatti propone un trasferimento in Spagna in aereo dei 107 migranti rimasti sulla nave della Ong spagnola, al loro 18esimo giorno in mare, ostaggio del divieto del Viminale e in condizioni ormai critiche, sia dal punto di vista igienico-sanitario che psicologico. Ieri cinque migranti si sono tuffati in mare e sono stati poi recuperati dal personale di Open Arms. ...

Migranti - naufrago si getta in mare dalla Open Arms : recuperato dalla Guardia costiera : Un uomo si è gettato in acqua dalla nave Open Arms ma è stato recuperato subito da una motovedetta della Guardia costiera. È accaduto poco dopo le 8 di questa mattina. Domenica altri quattro Migranti si erano gettati in acqua e sono stati recuperati dai volontari della ong. Ieri sera altri 9 Migranti sono stati fatti scendere per motivi di salute: uno di loro ha la scabbia e altri due sono stati ricoverati per accertamenti. Il ministro dei ...

Open Arms : altri 9 migranti fatti scendere/ Toninelli "Li portiamo in Spagna ma..." : Open Arms, altri nove migranti sono scesi durante la scorsa notte. Intanto Toninelli annuncia: "Li portiamo noi con la Guardia Costiera, in Spagna"