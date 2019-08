Migranti : disposto sequestro Open Arms - naufraghi lasceranno nave : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – Il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio dopo l’ispezione sulla Open Arma ha disposto il sequestro preventivo della nave. Seguirà di conseguenza lo sbarco dei Migranti a bordo.L'articolo Migranti: disposto sequestro Open Arms, naufraghi lasceranno nave sembra essere il primo su CalcioWeb.

Open Arms - il procuratore Patronaggio ha disposto il sequestro : i Migranti devono sbarcare : Dopo la decisione della Spagna di inviare una nave militare per trasportare i naufraghi sulle sue coste

Migranti : sequestro nave Open Arms per omissione e rifiuto di atti di ufficio : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – Il sequestro della nave Open Arms, come apprende l’Adnkronos, è stato disposto per la violazione dell’articolo 328 del Codice penale, cioè omissione e rifiuto di atti di ufficio a carico di ignoti “per non avere risposto alle gravi condizioni di salute dei Migranti”. Secondo l’articolo 328 del Codice penale “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico ...

Migranti : Legambiente Sicilia denuncia Salvini per sequestro di persona : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - Legambiente Sicilia denuncia nuovamente alla magistratura il ministro Salvini per sequestro di persona e abuso d'ufficio. "È una mostruosità a cui bisogna porre fine. Intervenga subito la Procura della Repubblica di Agrigento per fare sbarcare tutti e 134 Migranti", di

Migranti - aperta un'inchiesta per sequestro di persona : Terzo fascicolo d'inchiesta per il caso Open Arms. La Procura di Agrigento aveva già aperto un fascicolo per favoreggiamento...

Open Arms - la Procura indaga per sequestro di persona. Pm e Migranti - la bomba stavolta è solo su Salvini : Indagine per sequestro di persona sul caso Open Arms. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Si tratta, spiegano dalla Procura, di un "atto consequenziale" dopo la presentazione dell'esposto formalizzato dai legali della ong spagnola, la cui nave è ancora

Open Arms - la Procura indaga per sequestro di persona - sbarcati altri 4 Migranti : Dallo scontro politico sulla Open Arms, che sosta in acque sicure davanti a Lampedusa anche se non ha il permesso di attraccare, all'apertura di un fascicolo da parte della...