Il leader Camps | Preferisco Salvini

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 20 agosto 2019) Fausto Biloslavo Quando il fondatore della Ong diceva: in Spagna rischio maxi multe Come mai i talebani dell'accoglienza di Open Arms trovano mille scuse per non portare i migranti in Spagna? Perché fin dall'inizio il loro obiettivo era di sbarcare in Italia. Una scelta dettata da motivi politici, legali ed economici come ha tranquillamente spiegato Oscar, fondatore della Ong, all'inizio della campagna estiva. «che la nave sia fermata dae non da Pedro Sánchez (il premier spagnolo ndr), a causa delle conseguenze economiche e legali», aveva dichiarato l'estremista umanitario. La frase fa parte di un'intervista rilasciata dail 5 luglio a bordo della nave Open Arms pubblicata sul giornale on line eldiario.es. Una testata con una chiara linea di sinistra. Il giornalista freelance, Olmo Calvo, chiede al guru di Proactiva Open Arms se pensa «che la ...