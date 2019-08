Il governo Conte finisce qui

Fonte : wired

(Di martedì 20 agosto 2019) Foto di Mario De Fina/NurPhoto via Getty Images “La crisi in atto compromette l’azione di questo, che qui si arresta”. Con un discorso molto diretto e sentito, pronunciato di fronte all’aula del Senato di Palazzo Madama, il presidente del Consiglio Giuseppeha posto fine all’esperienza delda lui guidato, aprendo ufficialmente una crisi dai risvolti per ora imprevedibili., che ha ricoperto il ruolo di premier per 445 giorni, si è distinto più volte nel corso della legislatura per la sua opera di mediazione tra le componenti della maggioranza, un ruolo di garanzia mantenuto fino alla mozione di sfiducia annunciata da Matteo Salvini e duramente commentata con una conferenza stampa lo scorso 8 agosto. Il discorso di“La cultura delle regole e il rispetto delle istituzioni non si improvvisano, sono tratti fondamentali per ambire alla ...

matteorenzi : Giuseppe Conte si dimette. Il suo governo ha fallito ma il presidente del consiglio lascia con stile. Tra poco inte… - agorarai : 'Al Governo c'è della gente che pur di rimanere in politica voterebbe qualunque cosa. Da Conte fino a diversi peone… - SkyTG24 : Giornata chiave per la #CrisiDiGoverno, seguite in diretta il discorso di #Conte al #Senato ?… -