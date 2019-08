Crisi | Verdini | “Io suggeritore di Salvini? Balle spaziali Se si torna al voto io non mi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2019) “Su di me – ha aggiunto – scrivono. Non consiglio nessuno…? E’ fidanzato con mia figlia, mica con me…”. Denisesce dal suo ufficio a pochi metri dal palazzo dei gruppi di palazzo madama dove Matteoriunisce i senatori della Lega. L’ex coordinatore nazionale di Forza Italia smentisce retroscena che lo indicano come consigliere del ‘Capitano’. Come finisce questadi governo? “Non lo so, non lo sa nessuno, è così complicato…”. Il siparietto tra i cronisti e l’ex senatore Denisè continuato: “Ma che triangolo? Io ho avuto con Berlusconi un rapporto straordinario. E con Renzi, lo sanno tutti. Conil rapporto ce l’ha mia figlia. Se mi volete attaccare, mi devo fidanzare io con. Certo le ho votate, le unioni civili, però… “. “Io non ...

