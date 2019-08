Calciomercato Inter – Nella notte risvolti positivi per Sanchez | intesa raggiunta col

Fonte : sportfair

(Di martedì 20 agosto 2019)-Manchester United:l’perDa giorni non si fa altro che parlare della trattativa in corso trae Manchester United per Alexis. Dopo aver visto sfumare l’affare Dzeko, la società nerazzurra si è subito messa all’opera per fornire ad Antonio Conte un nuovo valido calciatore, identificato nel cileno del Manchester United. Secondo l’Adnkronos sembra chesia statal’tra i due club enon è stato nemmeno convocato per il “Monday Night” di Premier. L’ha chiesto il bomber cileno in prestito con diritto di riscatto egiornata di oggi si attende la risposta definitiva dello United. In caso di esito positivopartirà per Milano dove sbarcherà già domani per la sua nuova avventura.L'articolo...

FabrizioRomano : Cristiano Biraghi non gioca nella Fiorentina che sfida il Monza. L’Inter spinge e conta di chiudere il suo acquisto… - FabrizioRomano : L’Inter lavora per Alexis Sanchez: proposto un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato intorno ai 15 mili… - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, attesa per l'ok definitivo del #ManUnited per #Sanchez -