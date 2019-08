Tragedia Honduras | il presidente Hernanedz | “Via i terroristi dagli stadi”

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2019) Ildell’, Juan Orlando Hernandez, ha condannato “ilco“ e “inumano” comportamento dei tifosi di calcio che nella giornata di sabato si sono resi protagonisti di scontri chiusi con la morte di quattro persone. In una lettera aperta al popolo onduregno, Hernandez ha attaccato i “delinquenti” e membri delle bande criminali (“pandilleros”) “travestiti da tifosi” promettendo che i fatti non “rimarranno impuniti”. Il capo dello stato ha esortato tutti a fare “la loro parte” per cacciare “i delinquenti e i” dal calcio, e dato ordine “di catturare i responsabili di queste morti e aggressioni che hanno riempito di dolore e lutto la nazione intera e il mondo sportivo”. La polizia nazionale onduregna ha offerto una ricompensa fino a 350.000 ...

