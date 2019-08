Torino | bimba di due anni muore soffocata da un boccone di cibo I genitori donano gli

Picchia bimba di 2 anni davanti a tutti : arrestata baby sitter/ Torino - violenza choc : Episodio choc a Torino: baby sitter Picchia una bimba di due anni davanti ai passanti, arrestata per maltrattamenti e lesioni. Le ultime notizie.

Torino - mamma investe la figlia con l'auto in cortile : morta bimba di un anno : La tragedia a Villarbasse, in provincia di Torino, dove la piccola era corsa incontro alla madre per salutarla. L'impatto è stato fatale. Immane tragedia in provincia di Torino, a Villarbasse. Qui, una mamma ha investito e ucciso la figlia investendola con l'auto nel cortile di casa. La piccola aveva appena un anno di età.-- Secondo una prima ricostruzione, pare che la bimba fosse corsa incontro alla madre per salutarla. La donna ...