Nella notte madre accompagna il figlio in bagno | quando torna nella camera trova l’altra

Veneto : recuperati Nella notte escursionisti francesi : Il Soccorso alpino di Cortina è stato allertato nella serata di ieri per due escursionisti francesi incrodati: i 29enni erano partiti alle 15 per fare la Ferrata Dibona. Completato l’itinerario attrezzato, invece di rientrare da Staunies e Forcella Bassa, hanno preso Forcella Padeon e iniziato a scendere l’omonima valle, itinerario già chiuso a suo tempo perché non percorribile. Anziché proseguire lungo il canale, i due hanno preso ...

Nella notte ci sono stati due piccoli terremoti alle isole Eolie e in Romagna : Nella notte tra sabato e domenica ci sono state due lievi scosse di terremoto in Italia, rilevate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV): una di magnitudo 3.5 alle isole Eolie, in Sicilia, alle 23.35 di sabato; una di magnitudo 3.6

Terremoto : Nella notte nuove scosse in Romagna e alle Eolie : scosse di Terremoto sono state registrate intorno alla mezzanotte in Romagna e alle isole Eolie, senza causare danni a persone o cose. Dopo il sisma del tardo pomeriggio, un nuovo movimento tellurico ha colpito la Romagna alle 00.01. La magnitudo rilevata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) è stata di 3,6, profondità 7 km, con epicentro nuovamente a Premilcuore, in provincia di Forlì-Cesena. Un Terremoto di ...

Terremoto Forlì-Cesena - ancora una scossa di magnitudo 3.6 Nella notte : Terremoto Forlì-Cesena, ancora una scossa di magnitudo 3.6 nella notte Dopo gli episodi di sabato, il primo alle 18.52 con magnitudo 3.7, poco dopo la mezzanotte l’Ingv ha registrato un altro sisma non lontano dal confine con la Toscana, con epicentro a 7 km dal comune romagnolo di Premilcuore. Nessun danno a cose o ...

Terremoto in Sicilia - scossa molto profonda alle isole Eolie Nella notte : Tetide continua a sprofondare : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 ha colpito le isole Eolie alle 23:35 della notte. La scossa s’è verificata a metà strada tra Salina e Filicudi, nel cuore dell’arcipelago eoliano, ma non è stata avvertita dalla popolazione in quanto s’è verificata a grande profondità, con un ipocentro misurato a ben 291.4km di profondità. Questi terremoti così profondi sono molto frequenti nel basso Tirreno per il movimento ...

Terremoto - sciame sismico tra Toscana e Romagna : nuove scosse Nella notte - paura da Firenze a Rimini : E’ un vero e proprio sciame sismico quello che sta interessando l’Appennino romagnolo e toscano, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Da ore, numerose scosse di Terremoto stanno colpendo l’area di Corniolo, Biserno e Isola, nei pressi della diga di Ridracoli. Il primo Terremoto, di magnituto 3.7, s’era verificato alle 18:52 di ieri pomeriggio. Sono seguite numerose scosse di magnitudo minore, ma ...

Iseo - morti Nella notte due fratelli che erano finiti sott’acqua a Tavernola : Non hanno superato la notte: sono morti in ospedale i due fratelli, di 16 e 17 anni, che venerdì poco dopo le 18 erano finiti sott’acqua nel lago d’Iseo a Tavernola, in provincia di Bergamo. Recuperati in gravissime condizioni, erano stati portati con l’elisoccorso uno agli Spedali Civili di Brescia e uno al Giovanni XXIII di Bergamo dove però non è stato possibile salvarli. I due ragazzi pakistani abitavano ad Azzano San Paolo, ...

Rimini - turisti aggrediti e pestati Nella notte dalle gang : due arresti : Madre e due figli picchiati selvaggiamente a Bellaria. Una ragazza trascinata in spiaggia e rapinata a Riccione

Montagna : recuperati Nella notte 2 escursionisti dispersi sul Monte Amaro : Sono stati recuperati poco prima della mezzanotte i due escursionisti di 27 e 28 anni, rispettivamente di Pescara e Cepagatti, bloccati sul Monte Amaro, la cima più elevata della Majella, in Abruzzo. I ragazzi si allontanati dal resto della comitiva di amici per fare una piccola escursione, tuttavia hanno perso il sentiero a causa della nebbia e si sono ritrovati nella Rava della Vespa, località situata sul versante di Santa Eufemia e ...

Terremoto : scossa Nella notte tra Perugia e Terni [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata nella notte tra Perugia e Terni. La scossa, di magnitudo 3.0, si è verificata alle ore 03:43. L’epicentro è stato localizzato ad Acquasparta, in provincia di Terni, mentre l’ipocentro a soli 8.5 Km di profondità. L'articolo Terremoto: scossa nella notte tra Perugia e Terni [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Open Arms nelle acque di Lampedusa : divieto di sbarco |"Quattro evacuazioni Nella notte : far scendere tutti - è umanità" : La ministra della Difesa: "Non firmo il divieto del Viminale in nome dell'umanità". Anche Toninelli contro Salvini: "Firmare decreto bocciato dal Tar ci espone al ridicolo". Il leader della Lega: "Così si favoriscono i trafficanti". Secondo il premier Conte, sarebbero sei Paesi disponibili alla redistribuzione dei migranti"

Open Arms - altri quattro sbarcati d'urgenza Nella notte. Crisi di pianto e tensione alle stelle tra i 134 rimasti a bordo : Dopo i nove migranti portati a terra ieri sera per problemi psicologici, ancora emergenza sanitaria nella notte.

Open Arms - altre quattro persone sbarcate Nella notte per cure mediche : altre quattro persone sono state fatte sbarcare la scorsa notte notte dalla Open Arms per ragioni mediche. Lo fa sapere con un tweet la stessa Ong, che parla di 3 persone e di un accompagnatore fatti...

Migranti Open Arms - quattro sbarchi Nella notte - sei Paesi Ue pronti ad accogliere : La situazione a bordo della Ong spagnola della Open Arms è sempre più critica. Le condizioni della nave hanno costretto piccoli gruppetti di Migranti allo stremo a scendere dall'imbarcazione. Ieri sono state fatte evacuare dalla Open Arms ben nove persone per gravi motivi di salute. nella notte la Guardia di Costiera ha fatto scendere altre tre persone ed un loro accompagnatore per disturbi che richiedevano delle cure mediche specializzate. ...